Agresiones, drogas y el veto de Netflix: el caso que amenaza la carrera de Johnny Depp

—Este año ha sido muy difícil para muchos. Tenemos una mejor época por delante. ¡Felices fiestas a todos! Mi amor y respeto para ustedes —publicó Johnny Depp en su cuenta de Instagram este domingo, mensaje que acompañó con una foto en la que aparece junto al compositor Shane MacGowan.

Definitivamente, 2020 fue un ciclo oscuro en su trayectoria. No solo porque en noviembre perdió su demanda por difamación en contra del periódico The Sun —el cual se refirió a él como un “maltratador de esposas” mientras era pareja de la actriz Amber Heard— sino que también porque esta semana, Netflix eliminó de su catálogo estadounidense todas las películas en las que él participó.

Solo el mes pasado, The Hollywood Reporter lo posicionó en el centro de su portada, pero a diferencia de años anteriores, esta vez no fue para elogiar sus colaboraciones cinematográficas. “No fue solo el comportamiento errático y violento lo que destrozó una de las estrellas más rentables del mundo. Fue su insaciable sed de venganza”, detalló la publicación.

Depp pasó de ser descrito como un prodigio del séptimo arte —en una carrera en la que generó más de 10 billones de dólares desde 1985, según cifras de Comscore— a ser referenciado como el protagonista de una relación tormentosa.

Pero tal como insinúa el medio de Los Ángeles, la situación actual del actor fue el resultado de las medidas que él mismo decidió seguir. Luego de que presentara los cargos judiciales en contra de The Sun por el reportaje que publicaron en 2018, se destaparon una serie de evidencias que solo dejaron entrever su periodo con Heard.

Si bien, sus exparejas Vanessa Paradis —madre de sus dos hijos— y Winona Ryder negaron haber sufrido violencia de su parte, la actriz Ellen Barkin declaró que durante las grabaciones de Miedo y asco en Las Vegas (1998), le arrojó una botella de vidrio por encima de la cabeza, escena que él negó y explicó que ella le “guarda rencor desde hace mucho tiempo”.

Por otro lado, la hermana de Heard, Whitney Henríquez, declaró en el tribunal que varias veces presenció episodios de maltrato de Depp. Según comentó, uno de ellos fue cuando el actor golpeó a la intérprete varias veces en la cabeza, luego de que ella le preguntara sobre un presunto adulterio con una mujer llamada Rochelle Hathaway. Junto con ello, afirmó que tenía una obsesión con que ella dejara de trabajar.

—La relación fue tumultuosa desde el principio y empeoró con el tiempo en que estuvieron juntos. Ambos me contaban sobre peleas que iniciaban cuando ella participaba en películas —detalló, para luego agregar que Depp le ofreció pagar las cuentas de su familia con tal de que Heard abandonara sus proyectos cinematográficos, una propuesta a la que ella se negó—. Era increíblemente celoso y posesivo.

Frente a las acusaciones de maltrato, el intérprete de Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe respondió:

—En mis años de matrimonio con Amber, estaba tan drogado que era incapaz de pegarle a ella o a otra persona.

Amber Heard, fotografía publicada en The Sun

Junto a las declaraciones de los testigos, el tribunal recibió fotos, videos privados y mensajes de WhatsApp en los que se evidenció la conducta del estadounidense. Incluso, uno de estos últimos fue citado por el juez durante la sentencia y fue enviado desde el celular de Depp a otro contacto cuando se enteró de que la actriz estaba saliendo con Elon Musk después de que se habían divorciado.

—Amber está pidiendo una humillación global y la tendrá. No tengo piedad, no tengo miedo, ni una pizca de emoción. Me exalta que quiera pelear, pero se va dar de frente, muy duro, contra una pared. Como se acuesta con Elon Musk le puso abogados caros. Desperdicié mi tiempo con esa stripper de 50 centavos. Ahora no la tocaría ni con un guante —escribió.

Asimismo, el tribunal confirmó que Depp inició gestiones para interferir en la carrera de Heard, hasta el punto en que se comunicó con la producción de Aquaman (2018) para que no le dieran el papel de Mera.

De los 14 casos que presentó The Sun en defensa de su reportaje, solo dos fueron desestimados, por lo que la corte falló a favor del medio británico.

—Los demandados han demostrado que lo afirmado por ellos era sustancialmente cierto —dictaminó el juez, en alusión al artículo que se refiere a Depp como un “maltratador de esposas”.

Un amor violento

Johnny Depp y Amber Heard empezaron a salir en el rodaje de Diario de un seductor (2011), una película inspirada en la novela homónima del periodista Hunter S. Thompson y en la que ambos cumplen un papel crucial en el desarrollo de la historia. Ya en 2014, tras dos años de noviazgo formal, la pareja anunció a la revista People que concretarían su matrimonio.

Aquello significó la segunda relación marital del actor —quien anteriormente estuvo casado con la maquilladora Lori Anne Allison entre 1983 y 1985— , mientras que fue la primera para la actriz. Si bien, ambos celebraron su compromiso con una ceremonia civil en su mansión de Los Ángeles, más tarde hicieron una réplica con menos invitados en una isla de las Bahamas.

Según declaró ante la corte la administradora de la casa de Depp en el Caribe, Tara Roberts, con el tiempo presenció diversos episodios de maltrato de parte de Heard. Entre sus relatos, se encuentra que la intérprete juzgaba al hombre por su apariencia física, le tiraba el pelo, le gritaba y lo insultaba de manera recurrente. Incluso, comentó que un día se sentó a tomar un café con el actor y notó que tenía un corte en la nariz.

—Me dijo que Amber le había arrojado una lata de un cuarto de galón de laca fina —dijo ante el magistrado este año, en el contexto del caso que involucró a The Sun.

Solo 15 meses después de la consolidación de su matrimonio, en mayo de 2016, Depp viajó a Lisboa (Portugal) para trabajar con Hollywood Vampires, una banda de rock que había formado con Alice Cooper y Joe Perry de Aerosmith. Heard aprovechó esa instancia para solicitar el divorcio del actor, denunciarlo por violencia intrafamiliar y pedir una orden de alejamiento en un juzgado de Los Ángeles con el apoyo de sus abogados.

Junto con ello, entregó detalles sobre su relación a la revista People y les compartió fotos de las heridas que le dejó Depp. Una de ellas, fue seleccionada como imagen de portada por el equipo editorial.

People

—He negado con vehemencia las acusaciones que hizo por primera vez en mayo de 2016, cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados, que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior —manifestó en su defensa.

Finalmente, Heard retiró los cargos de violencia en su contra tras un acuerdo extrajudicial, en el que él se lo pidió a cambio de una suma de siete millones de dólares que ella donó a causas benéficas.

Si bien, su matrimonio ya estaba disuelto, la intérprete publicó una columna de opinión en The Washington Post en 2018, en la que destacó las implicancias laborales que le significó ese oscuro periodo de su vida.

—Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que están hablando. Me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra —expresó.

Y como reacción ante aquel artículo, Depp le respondió con una demanda por 50 millones de dólares, bajo el argumento de que ella fue quien lo maltrató en la relación. Asimismo, su guardaespaldas Sean Bett compartió fotografías en las que se ven heridas en el rostro del actor, las cuales atribuyeron como resultado de los descargos de Heard.

Daily Mail

Aquellas imágenes —publicadas por Daily Mail— se condicen con una grabación que filtró el mismo medio, en la cual la intérprete admite que golpeó a su esposo de aquel entonces.

—No puedo prometer que todo será perfecto y que no volveré a hacerte daño físico. Dios, a veces me enojo tanto que me pierdo. Haré todo lo posible para cambiar —dice en el registro.

Tras el reciente veredicto del tribunal frente al caso de The Sun, el intérprete se prepara para defender una nueva demanda por difamación en contra de Heard, la cual se desarrollará en Estados Unidos en 2021 y en la que exige una indemnización de 50 millones de dólares. Por su parte, la actriz presentó una contra demanda y pidió el doble de la cifra, es decir, 100 millones de dólares.