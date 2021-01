Benedict Cumberbatch es un espía del MI6 en el tráiler de The Courier

Greville Wynne era un ingeniero británico dedicado a las venta que, debido a sus frecuentes viajes a Europa del Este, fue contactado y contratado durante la Guerra Fría por el MI6.

El Servicio de Inteligencia Secreto le dio la misión de transportar información confidencial por parte del agente soviético Oleg Penkovsky a Londres.

Wynne es lo más alejado de un espía, pero acepta la misión y se aventura detrás del Telón de Acero aparentando ser lo que es realmente: un hombre de negocios común y corriente.

Dirigida por Dominic Cooke (The Hollow Crown, On Chesil Beach), a partir del guión de Tom O’Connor; The Courier tiene como protagonista a Benedict Cumberbatch en el papel de Greville Wynne.

La película basada en hechos reales, también tiene en el elenco a Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) como una agente de la CIA, y Jessie Buckley (Chernobyl, I’m thinking of ending things) como Sheila Wynne, esposa del protagonista.

“Un thriller energético sobre la Guerra Fría, que es convincente de principio a fin”, escribió Collider. “Una obra divertida y emocionante que recuerda al trabajo de James Bond“, comentó Showbiz Cheat Sheet.

“Actuaciones fantásticas de Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan y Jessie Buckley”, apuntó The Playlist, y “Salvajemente entretenido”, reseñó Checkersaga.

The Courier, cuyo tráiler puedes ver a continuación, se estrenará el 19 de marzo.