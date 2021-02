De La Novicia Rebelde a El informante: dónde ver las mejores películas de Christopher Plummer

Christopher Plummer, el actor canadiense que comenzó a dejar su marca en Hollywood en la década de los 50, es un baluarte del cine occidental.

A lo largo de su carrera de 75 años, trabajó en más de 100 películas, en paralelo a su desempeño en el teatro, y fue reconocido con los cuatro premios principales del espectáculo: Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony.

Claro que para recibir su primer Oscar debió esperar décadas.

Si bien su primera cinta fue Stage Struck en 1958, siguiendo con la galardonada La novicia rebelde en 1965, Jesús de Nazareth en 1977 y tantas otras; su primera nominación fue en 2010 por La última estación.

Sin embargo, ese año fue Christopher Waltz -Bastardos sin gloria- quien ganó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto. Plummer debió esperar dos años para ser nominado nuevamente, y fue su papel en Beginners, así se siente el amor el que le dio el ansiado premio.

Siete años después, fue postulado nuevamente por su personaje de J. Paul Getty en All the money in the world, una cinta en la que reemplazó a Kevin Spacey, quien fue removido tras las acusaciones de abuso en su contra.

Esta última nominación lo convirtió en el actor más longevo en ser elegido para la carrera por el Oscar. Y, aún con 89 años, siguió trabajando. En 2019 -su último año activo, y previo a la pandemia-, trabajó en tres cintas: Entre navajas y secretos, Cliffs of Freedom y The Last Full Measure.

Del centenar de producciones en las que el actor canadiense trabajó en sus siete décadas de carrera, seleccionamos aquellas que son imperdibles tanto para destacar el trabajo de Christopher Plummer, como para los amantes del buen cine.

La novicia rebelde (1965)

Aunque Plummer guardó cierto resentimiento contra la cinta musical, su papel como el Capitán Von Trapp es uno de los más recordados -y alabados-. Junto a Julie Andrews, comienza como un padre autoritario en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que trata a sus hijos como una unidad militar, pero en el transcurso de la historia, se revela como un padre amoroso y férreo opositor a las dictaduras fascistas.

Disponible en: Disney Plus.

Inside Daisy Clover (1966)

En el drama de Hollywood de Robert Mulligan, Plummer interpreta al productor de cine Raymond Swan, quien descubre a Daisy Clover (Natalie Wood) y está decidido a convertirla en una estrella y controlar su imagen, lo que incluye alejarla de su excéntrica madre (Ruth Gordon).

El hombre que sería rey (1975)

Plummer interpreta a Rudyard Kipling en la película de John Huston, apareciendo como el escritor al que se acerca Peachy (Michael Caine), uno de los personajes de esa historia, quien procede a proporcionarle a Kipling pruebas sorprendentes de que la historia en realidad sucedió.

Asesinato por decreto (1979)

Plummer interpreta Sherlock Holmes (con James Mason como Dr. Watson) en la mirada de Bob Clark. El canadiense interpreta a Holmes como un esteta, pero recibió importantes elogios por crear un Sherlock Holmes mucho más humano, mostrando una racha de empatía que había faltado en otras encarnaciones del personaje.

12 monos (1995)

En la cinta de ciencia ficción de viajes en el tiempo de Terry Gilliam, Plummer asume el papel del virólogo Dr. Goines. El actor interpreta al padre de Jeffrey Goines (Brad Pitt), quien fue el fundador del Ejército de los Doce Monos, un grupo radical que desató un virus en 1996 que fue descubierto por el Dr. Goines y aniquiló a casi toda la humanidad.

Disponible en: Netflix.

Eclipse Total (1995)

Plummer interpreta un oficial de policía en la versión cinematográfica de Taylor Hackford de la novela de Stephen King. En un pequeño pueblo, el personaje de Plummer está convencido de que Dolores (Kathy Bates) no solo asesinó a su marido abusivo hace años, sino que ahora es culpable de matar a su actual marido.

Disponible en: HBO GO.

El informante (1999)

El canadiense interpreta a Mike Wallace, el anfitrión del programa televisivo 60 Minutos. Aunque no se parece ni suena a Wallace, Plummer captura la fuerza periodística, ya que ante la cámara no tiene miedo de enfrentarse cara a cara con nadie.

El plan perfecto (2006)

Esta es la segunda colaboración de Plummer con Spike Lee y Denzel Washington. Plummer encarna a Arthur Case, un magnate de la banca de Wall Street que esconde un secreto en una caja de seguridad, la que quiere mantener fuera del alcance de una banda de ladrones de bancos.

Disponible en: Netflix.

La última estación (2009)

Plummer recibió su primera nominación al Oscar por su rol de reparto. La química que Plummer comparte con Helen Mirren, su esposa Sonja, es insuperable.

Disponible en: HBO GO.

Up: una aventura de altura (2009)

Christopher Plummer trabaja dando su voz a Charles Muntz, el valeroso explorador que el Señor Fredricksen admira desde la infancia. Una hermosa cinta infantil que deja más de una enseñanza en torno a lo que hay que valorar en la vida.

Disponible en: Disney Plus.

Beginners, así se siente el amor (2011)

Por su interpretación de Hal, un hombre de 75 años que se declara homosexual tras la muerte de su esposa, Plummer ganó su primer Oscar. Hal se basa en la experiencia de la vida real del propio padre del escritor y director Mike Mills.

Disponible en: HBO GO.

Todo el dinero del mundo (2017)

La forma en que Plummer llegó a ser parte de la cinta de Ridley Scott, a estas alturas, no es un misterio para nadie. Scott tenía la película completamente filmada, cuando Kevin Spacey -quien originalmente interpretaría a J. Paul Getty-, fue denunciado públicamente por abuso. El director decidió reemplazar las escenas de Spacey con el trabajo de Christopher Plummer, filmando a contrarreloj por seis semanas. La actuación de Plummer como multimillonario, es una de las mejores de su historia. De hecho, fue nominado por tercera vez a los Oscar con 89 años.

Disponible en: Amazon Prime.

Entre navajas y secretos (2019)

Plummer toma el papel del renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey, quien es encontrado muerto en su mansión, justo después de la celebración familiar de su 85 cumpleaños. El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es reclutado para investigar el asunto, lo que sacará a la luz una red de pistas falsas y mentiras.

Disponible en: Amazon Prime.