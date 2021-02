El trauma de Wanda: cómo Elizabeth Olsen sugirió hace cinco años la historia de WandaVision

Wanda Maximoff lleva tiempo asentada en el universo de Marvel en el cine. Sumando cinco películas –incluida la escena postcréditos en Capitán América y el Soldado del Invierno–, y siendo encarnada siempre con solvencia por Elizabeth Olsen, el personaje escaló entre los secundarios con mayor potencial de la millonaria saga.

Introducida por primera vez con propiedad en Avengers: Era de Ultrón (2015), donde junto a su hermano Pietro (Aaron Taylor-Johnson) eran voluntarios de Hydra, Wanda luego se unió a los Avengers y ayudó a enfrentar a la mayor némesis de los superhéroes en los filmes, Thanos. Pero, salvo momentos específicos y de alto voltaje dramático, nunca ocupó el lugar estelar que el MCU usualmente ha reservado para Capitán América o Thor.

Siete años después de su debut en la pantalla grande, el personaje finalmente reclama su espacio al centro de una historia de la franquicia. Una irrupción posible de la mano de la creación de las primeras series de Marvel para Disney+, diseñadas como productos con mayor inclinación al riesgo que extienden y se comunican con las películas.

Si en 2008 Iron Man abrió el camino de la saga en el cine, Wanda hace lo propio con la incursión del MCU en la televisión. Aunque el título podía sugerir cierta ecuanimidad entre Vision y Maximoff, WandaVision es sobre todo la historia de la superheroína enfrentada a la pérdida. Como explicitó el octavo y penúltimo episodio de la ficción, estrenado este viernes 26, incluso el recurso de que cada nuevo capítulo rinda homenaje a una generación diferente de sitcoms responde al pasado y al tormento de la protagonista.

Buena parte del desolador trayecto del personaje en la serie encuentra eco en lo que la propia Elizabeth Olsen explicó hace cinco años, en un video en que se detuvo en los puntos más dramáticos de la Bruja Escarlata en los cómics, desde su primera aparición en 1964 como villana junto a su hermano.

Aunque, por un asunto de derechos, las películas de Marvel han omitido que Wanda y Pietro en algún momento de las historietas fueron presentados como hijos de Magneto, la saga conservó como un elemento primordial su romance con Vision.

“En 1975 conoce a un robot humanoide de quien se enamora, se casa y todas esas cosas lindas que suceden entre una mutante y el androide de sus sueños”, relata la actriz en un video de 2016 para el portal Allure, sin explicitar que durante esos años Disney no podía referirse al personaje ni como mutante ni ocupar su nombre de superheroína, Bruja Escarlata (por primera vez usado en el episodio más reciente de la serie).

Olsen también revisa The Vision and the Scarlet Witch, publicado entre 1982 y 1986, en que Wanda mágicamente queda embarazada de gemelos. En la ficción de Disney+ ese acontecimiento se introduce en el final del capítulo dos, aunque en la ficción todavía no surge una respuesta contundente a cómo fue posible que tuviera una descendencia con Vision.

Los cómics, en cambio, señalan que sus hijos son fragmentos de Mephisto (la encarnación del demonio en el universo de Marvel), derivando en un desenlace trágico, como recuerda la actriz en el video. En el material original ese hecho también involucra a Agatha Harkness, una de las figuras más determinantes en WandaVision.

Foto: Chuck Zlotnick. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

“Controla los poderes místicos de universo”, apunta la intérprete al inicio sobre la Bruja Escarlata, junto con también examinar una trama de los cómics en que el personaje sufre una crisis y ataca a otros Avengers. Quien la detuvo en ese momento, poniéndola en trance, es Doctor Strange, encarnado en el MCU por Benedict Cumberbatch.

Precisamente, Olsen y el actor británico coincidirán en Doctor Strange in the multiverse of madness, película que llegará a los cines en 2022 y que, según ha afirmado el estudio, se vincula directamente con la trama de WandaVision (que por ahora no contaría con una segunda temporada).

Aunque la saga no es una adaptación directa de los cómics, muchos de los elementos que han definido a la serie estaban ahí, en el veloz recorrido que hizo la actriz por la historia de su personaje hace cinco años.