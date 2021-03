Adiós a Bunny Wailer: muere el último integrante original de The Wailers

El reggae llora a una de sus mayores leyendas. Bunny Wailer, el último miembro original con vida de The Wailers, falleció a los 73 años, según reportan los medios.

El cantautor y percusionista formó en los 60 el emblema del reggae junto a Peter Tosh y Bob Marley, hasta su salida, en 1973, año en que el éxito de la agrupación se volvió internacional y la mayor atención se había volcado a su principal figura.

Luego de la muerte de Marley por cáncer en 1981 y el asesinato de Tosh seis años después, durante más de tres décadas llevó el rótulo de último integrante fundador de la banda.

Pero su carrera no se limitó únicamente a The Wailers. Nacido como Neville O’Riley Livingston en 1947, el músico también se mantuvo activo con distintos proyectos.

De hecho, en su trayectoria ganó tres Grammy a Mejor álbum de reggae. Primero fue galardonado en distinción a Time will tell: A tribute to Bob Marley (1991), y luego a Crucial! roots classics (1995) y Hall of Fame: A tribute to Bob Marley’s 50th anniversary (1997).

En 2004 participó en el disco True love, de Toots & the Maytals, junto a estrellas como Keith Richards y Eric Clapton, también premiado como Mejor álbum de reggae en la ceremonia.

Aunque la causa de muerte de Wailer aún no ha sido detallada, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, se pronunció señalando que era “una gran pérdida para Jamaica y para el reggae”.