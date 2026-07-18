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    La Odisea: El Evento Homérico

    La adaptación de la obra clásica a cargo de Christopher Nolan cumple con todos los requisitos para abrumar, dejar las mandíbulas abiertas y ganar muchos Oscar. Es un espectáculo rimbombante: sí. Pero además es un gran entretenimiento.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Matt Damon en el rol de Odiseo (o Ulises) en La Odisea, la nueva película del director Christopher Nolan.

    Ya está entre nosotros. En su mejor cine favorito. Con una banda sonora abrumadora y filmada enteramente en cámaras Imax de 65 milímetros, la primera en hacerlo en la historia.

    Se trata de La Odisea, la nueva película o, mejor dicho, el nuevo evento de Christopher Nolan, el realizador británico de 55 años que no le teme a ningún desafío, a ningún sabor y que acostumbra a llevar puesto el traje de la megalomanía desde su nacimiento.

    Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) en una escena de La Odisea. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Hace unas seis o siete décadas atrás, era otro el inglés que solía llenar la pantalla con la carga de acontecimiento que tienen las películas de Christopher Nolan. Era nada menos que David Lean, responsable de Lawrence de Arabia (1962) y Doctor Zhivago (1965) entre otros portentos y modelo a seguir confeso de Steven Spielberg.

    Pero Nolan probablemente quiera ir más allá y en más de una oportunidad ha dejado ver que su prohombre a imitar preferido es Stanley Kubrick, arquetipo del egocentrismo con talento. Si su tetralogía de películas compuesta por Memento (2000), Inception (2010), Interestelar (2014) y Dunkerque (2017) le demostró a medio planeta que era capaz de doblar los planos del tiempo y el espacio para hacer películas con aspecto de origamis, con la más reciente Oppenheimer (2023) también evidenció que podía ir por el lado de las historias convencionales sin dejar de ser monumental y enfático.

    Escena que muestra el Caballo de Troya en las costas de la ciudad invadida por los aqueos. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    De cierta manera el callejón sin salida que significó Tenet (2020), un filme que quería ser laberíntico sólo por gusto, hizo cambiar algo en el corazón y el cerebro de Nolan. No es que sus cintas tengan ahora más alma, pero si son más coherentes y frontales.

    Para contar una épica como La Odisea esto es de manual. Y si además se cuenta con un grupo de actores con los que suele trabajar de memoria, no hay nada en rigor que deba salir mal. Y en La Odisea casi todo lo que se busca está bien. Impresiona y apabulla por todos lados, dando lugar a una experiencia “nolanesca”, más que segura depositaria de varios premios Oscar 2027.

    Antínoo (Robert Pattinson), uno de los pretendientes de Penélope, en La Odisea. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    En rol de Odiseo (el nombre de Ulises es en realidad la denominación latina del héroe griego) está Matt Damon, un actor dúctil, querible y carismático, capaz de representar con aplomo y oficio a un personaje que es el modelo del héroe sagaz, inteligente y adelantado a sus tiempos. Lo que Odiseo no gana por fuerza bruta o destreza física (Aquiles cae en esa categoría), lo obtiene a través de la astucia y la sabiduría.

    En el contexto del clásico de Homero y de esta película, tal vez vale la pena recordar una vez más que esta es la historia de un gran viaje, una suerte de road movie de la Antigüedad en que las grandes naves de madera equivalen a las motocicletas o los automóviles y donde los mares mediterráneos conforman las carreteras interestatales.

    Odiseo (Matt Damon) y la diosa Atenea (Zendaya) en La Odisea. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Después de ganada la Guerra de Troya, Odiseo tarda diez años en retornar a su natal isla de Ítaca, dónde lo espera la fiel Penélope (Anne Hathaway), quien teje y desteje para nunca ser desposada por sus múltiples pretendientes.

    A Odiseo también lo espera su hijo Telémaco (Tom Holland), quien pretende ir en busca de este padre que en la guerra vio demasiado como para volver con la misma cara sonriente y la mirada nítida. En el camino, Odiseo se topará con las hechiceras, monstruos y sirenas detalladas por el verso inmemorial de Homero y aquí la tecnología, el maquillaje y los efectos le dan al filme de Nolan toda la jerarquía de un espectáculo premium.

    El asedio a la ciudad de Troya en La Odisea . Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Los personajes femeninos tienden a ser flojos (talón de Aquiles de este realizador) y los diálogos rimbombantes, pero eso a la larga poco importa para quien hace cine con el acelerador a fondo y el sentido del espectáculo como emblema.

    Más sobre:La OdiseaIMAXMatt DamonAnne HathawayHomeroOscarTom HollandChristopher NolanTroyaLT Sábado

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