Vuelven The Stranglers: anuncian nuevo álbum dedicado a fallecido tecladista

Fueron una de las bandas ícono a mediados de los ‘70, cuando Inglaterra se sacudía de la inercia de la época y le daba la bienvenida a sonidos más agresivos y afilados. Hablamos de The Stranglers, quienes han confirmado el lanzamiento de su nuevo álbum Dark Matters, que llegará a finales de este año.

Se trata nada de menos que del décimo octavo álbum de su trayectoria, el que llegará a los escaparates y plataformas de streaming el 10 de septiembre.

El álbum ya tiene su primer single circulando, And If You Should See Dave..., un tributo a su fallecido teclista Dave Greenfield, quien murió de Covid-19 el año pasado.

“Hace un año, el 3 de mayo, falleció mi gran amigo y colega de 45 años, Dave Greenfield, otra víctima de la pandemia”, dijo JJ Burnel de The Stranglers en declaraciones recogidas por el sitio NME. Aunque señaló que el músico alcanzó a grabar gran parte del disco. De hecho, su teclado aparece en ocho de las 11 pistas del disco.

“Ya habíamos grabado la mayor parte del álbum con él y durante los encierros nuestro único deseo era completarlo como un tributo apropiado a su vida y obra. Considero que esta es una de nuestras mejores grabaciones “.

Posteriormente, Burnel y su compañero de banda Baz Warne, completaron Dark Matters, de forma remota durante la cuarentena, convirtiéndolo en su primer álbum desde 2012.

El álbum se trabajó durante dos años en los estudios de la banda en Somerset y el sur de Francia, y el productor fue Louie Nicastro.