Tom Cruise devuelve sus premios y NBC cancela su transmisión: el boicot de la industria a los Globos de Oro

La polémica escaló rápido en torno a los Globos de Oro y en las últimas horas, como efecto dominó, terminó tumbando a una de las premiaciones más importantes de la industria audiovisual estadounidense.

En medio de los crecientes cuestionamientos a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), el organismo que desde 1944 entrega estos galardones a la excelencia en cine y televisión, diversos actores y protagonistas de la industria intensificaron hoy sus críticas a los Golden Globes, en una suerte de boicot que hace peligrar la edición 2022 de la ceremonia. ¿El motivo? La falta de diversidad entre los 87 miembros de la Asociación y otros problemas éticos, incluyendo críticas por el supuesto sexismo de sus integrantes.

Así, tras los reclamos de actores como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo contra la HFPA, sumados a los de compañías como Netflix y Amazon, esta tarde la cadena de TV estadounidense NBC anunció que no transmitirá los Globos de Oro del próximo año hasta que el organismo no corrija estas situaciones.

“Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”, dijo NBCUniversal, la cadena que emitió la ceremonia 2021 en febrero pasado, en un comunicado oficial.

Frente a esto, “NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el programa en enero de 2023”. detallaron.

Los cuestionamientos comenzaron a cobrar más fuerza a fines de la semana pasada, cuando Ruffalo cuestionó al organismo y se convirtió en la primera estrella “clase A” de Hollywood en distanciarse de la HFPA. Un día después se sumó Scarlett Johansson, quien criticó a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood diciendo que se ha enfrentado a “preguntas y comentarios sexistas” en conferencias de prensa, instando a la industria a “dar un paso atrás” de la asociación.

Foto: AFP

El colectivo Time’s Up -fundado por celebridades de Hollywood para víctimas de abusos sexuales-, además de Amazon y Netflix, también han señalado que las reformas anunciadas por la HFPA en los últimos días no abordan adecuadamente las preocupaciones sobre la demografía y la ética de la organización.

De hecho, el mismo viernes pasado Netflix anunció que “detiene cualquier actividad con la HFPA hasta que se realicen cambios más significativos” y señaló que “Netflix y muchos de los talentos y creadores con los que trabajamos no pueden ignorar el hecho que el colectivo de la HFPA no aborde estos problemas cruciales con urgencia y rigor “.

En la misma línea, Amazon anunció que cortará relaciones la HFPA hasta que se hicieran modificaciones sustanciales. “No hemos estado trabajando con la HFPA desde que se plantearon estos problemas por primera vez y, como el resto de la industria, estamos esperando una resolución sincera y significativa antes de seguir adelante”, dijo la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, en un comunicado.

WarnerMedia se unió al boicot hoy lunes y anunció su propia distancia con la Asociación hasta que esta no haga reformas significativas.

La guinda de la torta también llegó esta tarde, cuando Tom Cruise decidió sumarse a las protestas y, debido a la controversia, devolver los tres Globos de Oro que ha ganado en su carrera, por Nacido el 4 de julio (Mejor Actor Drama), Jerry Maguire (Mejor Actor Comedia o Musical) y Magnolia (Mejor Actor de reparto), según confirmó Variety.

Según consigna The Hollywood Reporter, la HFPA ha estado en la mira de la industria desde que en febrero pasado un artículo de Los Angeles Times reveló que la organización no tenía periodistas negros entre sus 87 miembros. Time’s Up lanzó una campaña para presionar a la Asociación para que se reformara, y diversos medios de comunicación y pesos pesados de Hollywood recogieron el llamado a la acción.