Angourie Rice, la hija de Kate Winslet en la ficción: “Mare of Easttown es una historia sobre sanar y procesar el duelo”

Sobre su participación en la película Spider-Man: No way home, que se lanzará en cines en diciembre, dice que “desafortunadamente, mis labios están sellados”. Acerca de un nuevo proyecto de comedia –que luego se revelaría como un filme junto a Rebel Wilson–, contesta que le emociona, “pero no puedo decir mucho al respecto”.

Angourie Rice, actriz australiana de 20 años, va pisando sobre huevos cuando se trata de hablar sobre sus siguientes estrenos. Aunque eso a ratos también aplica cuando aborda su último rol en la pantalla y el esperado final de su historia. De todos modos, la intérprete cuenta que ha leído las múltiples teorías que circulan en torno al desenlace de la miniserie policial Mare of Easttown (este domingo 30) y que, de hecho, disfruta cuando sus seguidores se las comparten.

También lanza una carcajada cuando se le sugiere que una de las ideas que circulan es que su personaje podría ser el asesino de la trama. “He visto esa teoría, he visto esa teoría. Eso es todo lo que diré”, afirma en videollamada con Culto y un reducido grupo de medios latinos.

Con Kate Winslet como gran estrella de los siete episodios, la ficción sigue en siete episodios a una quebrada policía que debe resolver las desapariciones y asesinatos que azotan a un pueblo de Pensilvania. Pero tanto o más interesante que el puzzle detectivesco es el retrato de quienes habitan el lugar y la casa de la protagonista, donde la historia sitúa a tres mujeres de distintas generaciones. Jean Smart encarna a la abuela y Rice a la hija adolescente, Siobhan, en un ambiente sacudido por la muerte de su hermano mayor y por el huracán que se desata en el exterior.

Esa doble apuesta, señala la actriz, “creo que es lo que hace que cada misterio y cada giro sea tan impactante en la serie, porque entiendes a esta gente y te preocupas por ellos. Realmente empatizas”. También revive su primera lectura de guión de la trama creada por el realizador Brad Ingelsby: “Es algo convincente de una manera diferente, convincente en la forma en que estos personajes lo son. Y quiero comprenderlos además de comprender el misterio”.

“Lo que me encanta de la serie es que habla sobre el duelo, es una exploración del duelo y cómo diferentes personas lidian con este individualmente y como comunidad. Cómo una comunidad entiende lo que le sucedió a una persona o lo que le sucedió a todo un grupo de personas. Se trata de sanar, comprender y procesar el duelo”, plantea.

Su rol en la producción es uno de los pocos que no parece atascado en el tiempo producto del peso del dolor. Siobhan divide su atención entre la creación artística, contener el caos de su hogar y la exploración de su identidad, que a lo largo de la trama la impulsa a cambiar de novia. Angourie Rice, quien comenzó a actuar siendo niña en películas como Dos tipos peligrosos (2016) junto a Ryan Gosling, cuenta que se identificó con el carácter de su personaje. “(Eres como) un mini adulto cuando estás trabajando en el set, así que definitivamente me vinculé con ese aspecto de ella”.

-Por la pandemia, empezó a filmar la serie cuando tenía 18 años y la terminó a punto de cumplir 20. ¿Cree que este papel puede ser decisivo en su carrera y marcar un antes y un después?

Creo que cambié mucho y aprendí mucho desde el inicio de la serie hasta el final. También porque tuvimos que detener la producción durante la pandemia. Definitivamente fue una experiencia de cambio. Creo que todos cambiamos mucho durante ese tiempo. Así que creo que tal vez no lo veo como un antes y un después, pero sí lo veo como una época de cambio y crecimiento, eso seguro. Definitivamente fue un momento crucial en mi vida, pero estoy agradecida de que sucedió mientras filmaba una serie con la que me siento tan conectada y que me apasiona.

-¿Cuál fue el principal consejo que le dio Kate Winslet antes de que comenzara el rodaje?

Cuando la conocí yo estaba tan, tan nerviosa (se ríe). Sí, ella es como una leyenda en la industria. Pero realmente me hizo sentir tan cómoda que creo que eso es lo que aprendí, ella trajo mucha energía, alegría y humor al set. Y creo que algo que fue realmente impresionante, y que realmente admiré, es que ella trajo tanta dedicación. Se puede decir que a ella realmente le importaba la serie y que se preocupaba por la gente que trabajaba en la serie. Y eso es realmente inspirador y admirable. Así que creo que esa es una de las principales cosas que aprendí de ella.