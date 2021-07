De I May Destroy You a Marvel: la británica Michaela Coel se une a la secuela de Pantera Negra

Creadora, protagonista, guionista, codirectora y productora. Michaela Coel agrupó todos los cargos imaginables en I may destroy you, su deslumbrante serie sobre el proceso que inicia una joven escritora británica mientras desarrolla su segunda novela y es violada durante una noche de fiesta.

Una semana después de que la producción de la BBC y HBO obtuviera nueve nominaciones a los Emmy –que se entregarán el 19 de septiembre–, se conoce que la actriz y realizadora fue fichada por la saga más popular de Hollywood.

Según publica Variety, la intérprete de 33 años se unió al elenco de Black Panther: Wakanda Forever, la secuela de la exitosa película de 2018, que hoy se filma en Atlanta sin su estrella Chadwick Boseman, fallecido en agosto.

La película de Marvel trae de vuelta a Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke y Angela Bassett, nuevamente bajo la dirección del cineasta Ryan Coogler, quien tuvo que reformular la historia de la segunda parte tras la muerte de su actor principal. Su fecha de estreno está programada para julio de 2022.

Michaela Coel, por su parte, se suma a la producción más masiva de su carrera –por ahora no se detalla a quién interpretará–, luego de haber conquistado a la crítica por su encarnación de Arabella Essiedu en los 12 episodios de I may destroy you, que hoy se puede ver en la plataforma HBO Max.

Aunque esa historia con ribetes autobiográficos no tendría nuevos capítulos, en septiembre probará suerte como autora, cuando lance en Gran Bretaña y Estados Unidos su primer libro, Misfits: A personal manifesto, en el que examina temas como el racismo, la creación artística y la agresión sexual que reveló en 2018 y que inspiró en parte la génesis de su serie más elogiada.