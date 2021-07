De Kazuo Ishiguro a Paulina Flores: los mejores libros de lo que va del 2021

Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro

Es su primera novela post Premio Nobel, y ha sido unánimemente aclamada a nivel mundial. Klara y el sol es la octava novela de Ishiguro, donde toca el tema de la inteligencia artificial desde una mirada bastante ingeniosa. La narradora es Klara, es una “amiga artificial” (AA) que observa el mundo que la rodea con una mezcla de inteligencia e ingenuidad, desde su sensibilidad androide. Cuando una familia la elige para vivir con ellos, debe ajustar su forma de pensar, y por debajo, hay una capa donde se trata el tema de lo que significa amar. En Chile está disponible vía Anagrama.

Nadie está hablando de esto, de Patricia Lockwood

“Un libro que se lee como un poema en prosa, a la vez sublime, profano, íntimo, filosófico, ingenioso y, finalmente, profundamente conmovedor”, así describe el New York Times la primera novela de la poeta y ensayista estadounidense Patricia Lockwood. Un libro que pone el acento en -como diría Nicanor Parra- los vicios del mundo moderno. De hecho, hace la pregunta “¿hay vida después de Internet?”. En esta novela, narra la historia de una mujer que se ha hecho conocida por sus publicaciones en las redes sociales y se siente cada vez más abrumada. De alguna manera, cuando la vida real se estrella contra su mundo, surgen preguntas sobre el amor y la conexión humana. “Estaba tratando de escribir una atmósfera -dice Lockwood en entrevista con el NYT-. Estaba tratando de escribir algo que está en el interior de tu cabeza que está casi antes del lenguaje, que es pre-lenguaje, que es solo instinto y es conciencia de lo que la manada está haciendo a tu alrededor”. Por ahora, aún no hay edición en español.

Yoga, de Emmanuel Carrère

La onceava novela del escritor francés no deja a nadie indiferente debido a sus confesiones crudas. En rigor, pasa de un primer estadio, donde alaba la práctica del Yoga al punto que casi dan ganas de seguirlo, a de repente verlo sumido en una oscura y profunda depresión que lo obligó a estar internado y con electroshocks. Todo narrado sin ningún tapujo. En Chile está disponible vía Anagrama.

Patricia Lockwood.

Sobre el duelo, de Chimamanda Ngozi Adichie

Lo último de la escritora nigeriana es este aclamado volumen, mezcla de crónica y ensayo. En este libro, narra la muerte de su padre durante la pandemia y la imposibilidad de viajar desde Estados Unidos -donde reside- a Nigeria, para participar en los ritos de la despedida y encontrar consuelo en sus seres queridos. Una reflexión sobre los difíciles tiempos que vive el mundo desde una óptica más cotidiana y empática, pues toca un tema que es universal aunque todas las personas lo vivan a su manera. En Chile se encuentra vía Literatura Random House.

Isla decepción, de Paulina Flores

Es la primera novela de la autora nacida en Santiago, luego de su celebrado volumen de relatos Qué vergüenza (2015). En ella, narra las peripecias de un joven surcoreano, Lee, rescatado por pescadores en el estrecho de Magallanes y llevado hasta Punta Arenas tras huir de los maltratos y la precariedad laboral que sufre a bordo de un barco-factoría. Basada en hechos reales, a lo largo de la novela se descubrirá que el joven Lee quizás no es quien dice ser, y Marcela, quien pasa la mayor cantidad de tiempo con él, quizás tampoco. En Chile se encuentra vía Seix Barral.

Aftershocks, de Nadia Owusu

En este libro, la estadounidense Nadia Owusu publica unas memorias, donde narra una vida casi de película y que la ha llevado por lugares de todo el mundo, como Tanzania, Inglaterra, Italia, Etiopía y Uganda, siguiendo a su padre, un funcionario de Naciones Unidas, y quien es su única familia, puesto que fue abandonada por su madre a los 2 años. Pero su padre fallece y eso la llena de dudas e incertidumbre, y la hará preguntarse qué es lo que queda de ella. The New York Times lo llama “una memoria hermosa e inquietante”. Aún no hay edición en español.

Tomás Nevinson, de Javier Marías

En esta novela, el escritor español Javier Marías, nos muestra a un atribulado Tomás Nevinson. Un espía que debe volver a la actividad para dar muerte a una mujer, cosa que le causa un conflicto. “Es una novela de personajes, de reflexiones, pero también hay consideraciones sobre el terrorismo”, ha dicho su autor. En Chile se encuentra vía Alfaguara.

Chimamanda Ngozi Adichie.

Pelusa Baby, de Constanza Gutiérrez

“A mí me interesan los cuentos”, dijo la oriunda de Castro, cuando conversó con Culto sobre su segundo libro de relatos después de Terriers (2017). En ellos, amén de la estética pop que la caracteriza (donde mete a Raquel Argandoña y a The Cardigans, por ejemplo) retrata el mundo joven que habita a costa de momentos divertidos, aunque también algunos más inquietantes. Absolutamente recomendable. En Chile se encuentra vía Alfaguara.

Safari, de Pablo Toro

Vámonos de caza. Pero no cualquier cacería. Safari es una novela dividida en tres partes, aparentemente inconexas, pero que unidas narra la vida de dos amigos, que se conocen desde el colegio, van como mercenarios a sueldo a pelear a Irak, y luego uno de ellos participa en un escalofriante experimento. Ese es el centro líquido de la primera novela del narrador y guionista Pablo Toro. No es un aparecido en el mundo literario, pues obtuvo el Premio Municipal de Literatura 2011 por su volumen de cuentos Hombres maravillosos y vulnerables. En Chile se le encuentra vía Montacerdos.

Con total libertad, de Zadie Smtih

Si bien fue publicado en 2018 en inglés, solo este año llega a idioma castellano. En estas páginas, la inglesa se explaya de una serie de temas: desde perfiles de raperos, el Brexit, hasta reflexiones sobre instalaciones artísticas; pero siempre con foco en la libertad. “Es un enfoque que me interesa, una de mis principales preocupaciones. La libertad de pensamiento, de acciones y de las propias personas, así como la ausencia de la misma”, aseguró en entrevista con Vouge. Este libro se encuentra disponible en Chile vía Salamandra.