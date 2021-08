Con Gepe incluido: Santiago en 100 Palabras anuncia ceremonia de premiación 2021

Se ha convertido en una especie de tradición en el ámbito cultural del país, particularmente en el campo de las letras. Hablamos del concurso de microcuentos Santiago en 100 Palabras. Cuya ceremonia de premiación ya fue anunciada para el próximo jueves 8 de septiembre, a las 20 horas.

El formato será híbrido puesto que el aforo presencial está destinado solo a los finalistas del concurso. El resto de las y los interesados podrán seguir la transmisión a través del canal de youtube de Fundación Plagio y el fanpage del concurso. En la premiación también participarán las actrices Blanca Lewin y Claudia Celedón, esta última, leerá los relatos finalistas.

Además, se presentará el canuatutor Gepe, quien musicalizará los cuentos ganadores.

En total, fueron 12 los cuentos ganadores, escritos principalmente por jóvenes entre 13 y 18 años. La selección de los finalistas estuvo en manos de un jurado compuesto por: Margo Glantz, escritora mexicana; Alejandro Zambra , escritor chileno; Juanita Parra , baterista de Los Jaivas y Carmen García, Directora Ejecutiva de Fundación Plagio.

La autora de Doscientas ballenas azules señaló: “Al leer los cuentos me enteré de muchas cosas que están pasando en Chile, algunas ya conocidas, obviamente. No es que haya sido tan externa a Chile, porque tengo muchos amigos en Chile, tengo un yerno chileno, entonces conozco bastante. Pero, de cualquier manera, soy un jurado externo e internacional, lo que me llena de júbilo”.

Por su lado, Alejandro Zambra, uno que ha desarrollado el formato cuento en su libro Mis documentos, comentó: “Leer estos cuentos es un privilegio muy grande, porque tienen la temperatura de la ciudad. Tienes una sensación de lo nacional muy minuciosa y explosiva. Todas las veces sentí que estaba leyendo una novela donde hay repercusiones, recurrencias, pero que, básicamente, hay un testimonio vivo que incluye a la ficción, lo que a mi me gusta mucho”.

Desde su verja, Juanita Parra reflexiona: “Ha sido una experiencia en general muy fuerte, porque me llegó muy profundamente leer lo que mi gente, mi pueblo está pasando y yo también estoy viviendo. Estamos todos viviendo esta misma pandemia de distintas maneras y en distintos países, pero es muy bonito sentir que los chilenos están pudiendo expresarse a través de este concurso”.