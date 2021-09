Jeff Daniels: “Hoy cualquiera cree que puede escribir una serie”

“No entregues cualquier cosa, intenta entregar algo realmente bueno”, es la consigna que se dice a sí mismo y a la industria Jeff Daniels (66). Dueño de una carrera envidiable en todas las disciplinas, ejercitando tanto su lado dramático (Historias de familia, Steve Jobs) como cómico (Tonto y retonto), el actor es toda una voz autorizada al momento de hablar sobre el estado de Hollywood. Y, en particular, sobre la ficción en formato seriado y la era del streaming,

“Cuando Jim Gandolfini hizo Los Soprano, cambió la televisión, al menos en Estados Unidos. Por lo general, todos metían sus manos en la escritura, porque debías asegurarte de que los auspiciadores estuvieran contentos. (Los ejecutivos decían) haremos lo que fue popular el año pasado, solo que haremos nuestra versión pero en un canal diferente. La originalidad era poco frecuente. Podía aparecer, pero era poco frecuente. Era más la fórmula”, expresa el intérprete a Culto vía Zoom.

Tras encadenar el protagónico de The Newsroom (HBO) y el villano de la miniserie Godless (Netflix), papeles que lo convirtieron en ganador de dos Premios Emmy, en American Rust Daniels se pone en la piel de un detective de un pequeño pueblo de Pensilvania enfrentado a un crimen y a los costos personales que la acarrea el hecho. Una producción original del canal Showtime –estreno en Chile este lunes en la plataforma Paramount+– que sirve como radiografía de una parte actual de Estados Unidos, pese a que se basa en una novela de Philipp Meyer publicada hace 12 años.

Foto: Dennis Mong/SHOWTIME.

“Cuando Trump se postuló para presidente, le estaba hablando a las personas que se encuentran en American Rust. Les dijo que les iba recuperar sus trabajos. Y le creyeron, porque realmente no tenían otra opción, porque las siderúrgicas se habían ido en los años 80 a México y China. Luego él no lo hizo, entonces se sintieron traicionados nuevamente”, señala. “No es una serie sobre Trump, no es una serie sobre la polarización política de Estados Unidos, porque en esta parte de Estados Unidos esto ha estado ocurriendo desde los años 80”.

Así abordar su rol del exdirector del FBI James Comey en la miniserie The Comey Rule (con Trump interpretado por Brendan Gleeson) fue un reto que tardó en resolver, su personaje en American Rust repercutió en otra área: su perspectiva en torno al policía que no se desenvuelve en las grandes ciudades, sino que en localidades como en la pequeña Rust Belt que acoge la trama de la ficción.

Daniels, según cuenta, conversó con uno oriundo de Pittsburgh antes de comenzar el rodaje. Evoca las palabras que le compartió: “Todo lo que tienes que lograr es volver con vida esta noche, no importa a dónde vayas. Así que llevas todo lo que puedas necesitar en ese cinturón, en caso de que tengas problemas y tengas que lidiar con eso en diez segundos”. Ahora Daniels afirma: “Tengo un nuevo respeto por los oficiales de policía que se preocupan por cómo hacen lo que hacen y por hacerlo bien, y también por brindar justicia para que la gente pueda vivir. Tengo un nuevo respeto por esos tipos”.

La firmeza en sus opiniones también se traslada al analizar el estado de las series, un campo donde la cantidad de producciones va al alza cada año. “Lo mejor de la televisión ahora, para mí, es la escritura. A los escritores se les dio mucha más libertad para escribir lo que quisieran. No escribirán para satisfacer al auspiciador que patrocinaba su serie”, sostiene. “Lo malo de eso es que cualquiera piensa que puede escribir una serie de televisión. Así que hay tanto por ahí. Hay mucha mierda ahí fuera”. El desafío, dice, es “debes superar las cosas que no son buenas y no deberían estar ahí en un momento en que todos quieren contenido”.