Jason Segel y los cerebros de Ted Lasso se unen en nueva comedia de Apple TV+

Ted Lasso dio el zarpazo en los últimos Premios Emmy. Aunque se le escaparon los galardones a dirección y guión, su temporada debut le permitió alzarse como la gran triunfadora de los reconocimientos que se entregaron en septiembre. Un estatus de favorita de la crítica que debiera repetir en la versión de 2022 del evento, cuando compita con su recién concluido segundo ciclo.

Pero los cerebros detrás de la exitosa ficción sobre un entrenador de fútbol ya alistan proyectos paralelos. Bill Lawrence, showrunner principal y uno de los cuatro creadores de la historia (el mismo Jason Sudeikis es otro de ellos), realizará una nueva comedia para Apple TV+, en alianza con Jason Segel.

Según detallan los portales norteamericanos, el actor de How I met your mother asumirá el rol central de Shrinking, una producción de diez episodios enfocada en un terapeuta afligido que opta por romper toda ética y decirle lo que realmente piensa a todos sus pacientes, causando estragos a su alrededor.

El intérprete escribirá y producirá la serie junto a Lawrence y a Brett Goldstein, a su vez guionista y estrella de Ted Lasso (acaba de ganar un Emmy a Mejor actor de reparto por su encarnación de Roy Kent). Tanto Segel como Lawrence suman otros proyectos en Apple TV+ ya anunciados: el primero encabeza la película The sky is everywhere y el realizador prepara la serie dramática Bad monkey con Vince Vaughn.

Una imagen del segundo ciclo de Ted Lasso. Foto: Apple TV+

Ted Lasso, en tanto, podría concluir con su tercera temporada. Esa fue la extensión bajo la que Apple la adquirió en su momento y cualquier ajuste sería un cambio en la hoja de ruta inicial.

“Solo continuará mientras (Sudeikis) sienta que es algo genial para él, no solo de manera creativa y profesional, sino también personalmente. La gente se olvida, es un tipo con dos hijos y es un gran padre, y llevar tu vida a Londres durante la mitad del año es complicado”, expuso Lawrence a The Hollywood Reporter una vez terminó el segundo ciclo. “No creo que nada esté cerrado, pero por respeto, vamos a esperar”, apuntó.