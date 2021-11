Prófugos de América: el canal argentino Much Music hará un docurreality del tributo chileno a Soda Stereo

Con cuatro décadas de experiencia en televisión y prensa escrita de Argentina, el periodista y conductor Alejandro Brena tiene en su poder un valioso archivo que acumula desde los años 80 con cientos de horas de grabaciones, que incluye entrevistas, tomas inéditas y conversaciones tras bambalinas junto a próceres del rock de su país. De Pappo a Spinetta a Charly García y Calamaro. También de Soda Stereo, el grupo con el que más veces coincidió, sobre todo con su fallecido líder, Gustavo Cerati.

El actual conductor del programa Rock archivos pendientes, de la señal trasandina de la franquicia Much Music, asegura que lo más cercano que existe hoy al trío de La ciudad de la furia no está en su país ni en la gira latinoamericana que los dos sobrevivientes del conjunto retoman por estos días, sino que en Chile. Puntualmente, en una de las más populares bandas tributo a nivel local. “Si querés ver a Soda Stereo, andá a ver a Prófugos”, sentencia Brena.

Movido por esa convicción, el presentador de TV llegará a Chile a comienzos del próximo año para grabar un especial de su programa dedicado al conjunto nacional que desde 2008 llena teatros y arenas locales recreando la magia de Soda Stereo.

08.02.2019. PROFUGOS BANDA TRIBUTO.

Según él mismo adelanta, será una especie de docurreality en el que seguirá al grupo que comanda Felipe Reyes, tanto en sus vidas cotidianas como en dos de sus próximos hitos en vivo: un show en el Gran Arena Monticello y otro en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Allí, además, Brena participará de los espectáculos, tocará algunas canciones con los músicos y a través de las pantallas compartirá con el público parte de su archivo personal junto a Cerati,

“Con Gustavo se dio una relación natural más fuerte a través del tiempo”, cuenta Brena. “Lo conocí cuando yo trabajaba de asistente de iluminación, el año 84 o por ahí, fui a cubrir un show a una discoteca al barrio Vicente López y como no tenía dónde ubicarme Gustavo me hizo subirme al lado del escenario, así que vi a Soda por primera vez desde el escenario, al costado del equipo de Gustavo”.

“Un par de años después, cuando yo ya tenía mi programa, nos volvimos a encontrar y empezamos con la serie de notas de casi todas las épocas de Soda Stereo.

Incluso hay algunas anécdotas que las voy a contar en vivo en el show de Prófugos, ya que la idea es en los intervalos, en las pantallas, proyectar estos videos inéditos de las notas que tengo con Gustavo”, detalla.

Alejandro Brena y Gustavo Cerati, en una de las muchas horas de archivo que el primero conserva del fallecido artista.

El animador trasadino comenta además que la pieza se titulará “Profugos sobre America: un documento natural”, y que pretende exhibirlo en dos o tres partes, con rotación tanto en Much Music como en la versión que emite el canal Cablevisión de su programa Rock archivos pendientes.

“La idea en principio es grabar en el Monticello y en la Quinta Vergara, pero si se pueden agregar más fechas, mejor, porque lo que buscamos hacer no es sólo capturar la relación y la magia que se genera entre Prófugos y el público, sino también la previa, los ensayos, los camarines, los momentos, la relación entre los músicos, la relación con la vida de todos los días”, explica.

¿Por qué escogió a la banda chilena entre los múltiples tributos y herederos que existen del trío argentino en la actualidad?. Según Brena, “Prófugos mantiene encendida la llama de Soda, tocándolos respetuosamente. Me impresionó, me sedujo y me desbordó el respeto y el fuego con el que hacen las canciones de Soda, porque yo a ellos los vi en todas las épocas tocando en vivo, y la primera vez que volví a sentir algo parecido fue cuando escuché a Prófugos. Es la única forma que hoy existe para acercarse a Soda”, sentencia.

Y sobre la gira que ahora retoman Charly Alberti y Zeta Bosio por Latinoamérica, asegura: “Soda Stereo, o lo que queda, toca aquí el 18 y 19 de diciembre, pero no lo voy a cubrir porque todo lo que tengo de Soda ya lo mostré. Esto no presenta nada nuevo, con el respeto que me merecen los que han quedado. El Gracias totales es como un Cirque du Soleil, es un espectáculo multimedia y punto, es como ir al cine y ver a soda en 3D”.