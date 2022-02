El final de una joya de la TV: Better Call Saul anuncia su fecha de estreno

2022 es el año en que llegan a su fin The walking dead, Killing Eve, Ozark, This is us y Peaky Blinders, todos títulos de peso en la ficción televisiva. También es la temporada en que lanzará su último ciclo Better call Saul, por lejos una de las producciones más consistentes del último lustro y una joya por derecho propio más allá de su condición de spin-off de Breaking bad,

Tras los retrasos que causó la pandemia y el ataque al corazón que sufrió Bob Odenkirk durante las grabaciones, los 13 capítulos finales de la historia llegarán el 18 de abril a Estados Unidos, justo a dos años de que la serie terminara de emitir su quinta parte.

Así lo ratificó la cadena AMC, encargada de producir y emitir la ficción en su país de origen, liberando un video que incluye un anuncio en que se busca una recompensa para el que entregue a James M. McGill, o Saul Goodman.

En Latinoamérica, en tanto, los derechos de exhibición recaen en Netflix, que tiene en exclusiva todas sus temporadas anteriores y debiera, como es costumbre, lanzar cada capítulo del sexto ciclo un día después de su debut en EE.UU.

“Un camino desafiante para finalizar la serie”, fue una de las definiciones que entregó recientemente Odenkirk a The New York Times sobre el desenlace.

“No se siente caricaturesco. Es bastante genial, creo. Es genial Me gustaría terminar con este tipo de enfoque en el desarrollo del personaje. De eso se trata, en lugar de algo que solo tiene armas. Supongo que hay algunas armas, pero no son como en otros episodios”, cerró.