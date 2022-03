La música empieza a respirar: gobierno elimina los topes de aforos para eventos masivos de comunas en Fase 4

Ha sido una de las luchas que ha dado la industria de la cultura y los espectáculos en medio de la crisis sanitaria de los últimos dos años: que, atendiendo a un mejor escenario en cuanto a número de contagios y restricciones masivas, se flexibilicen los aforos para eventos de todo tipo, aspirando a que en un futuro inmediato se vuelva a la normalidad de aceptar una capacidad de 100% de los asistentes.

Inculuso, los músicos chilenos han realizado varias campañas al respecto, para que los shows se retomen y reactiven en las condiciones lo más parecida posible a las de antes.

Y, de alguna forma, ya se dio el primer paso. El Ministerio de Economía anunció el fin del tope de los aforos para espectáculos masivos que se desarrollen en comunas que están en Fase 4 del Plan Paso a Paso.

“Estamos eliminando el tope máximo de asistentes. Actualmente, en Fase 4, son mil personas en espacios cerrados y cInco mil en espacios abiertos. Con los cambios, el aforo quedará determinado por el número de personas por metro cuadrado que se permita”, explicó el ministro de Economía, Lucas Palacios. La nueva determinación comenzará a implementarse desde esta semana.

Eso sí, será obligatorio para la asistencia el pase de movilidad vigente y el uso de mascarilla.

Además, se precisó que el límite para espacios cerrados en Fase 4 era de una persona por cada dos metros cuadrados; ahora con el ajuste, se pasa a dos personas por cada un metro cuadrado de superficie útil. las autoridades subrayaron que, con tales cambios, se cuadruplica la capacidad permitida.

El anuncio llega justo una semana antes de una de las citas más multitudinarias del país, el festival Lollapalooza, el que se hará el próximo 18,19 y 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, esperando una convocatorio que supere las 50 mil personas diarias.

En la industria de los conciertos hay satisfacción por las novedades, pero recalcan que aún falta para que el logro sea completo y las califican como “insuficientes”.

En rigor, lo que espera la escena es que las capacidades se abran de manera completa y no dependan del tamaño de cada recinto. Jorge Ramírez, gerente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento (AGEPEC), comenta: “¿Por qué estas nuevas medidas son insuficientes? ¿Por qué no lo resulaen todo? Porque no todos los lugares tienen los metros cuadrados suficientes para que con dos personas por metro cuadrado tú puedas hacer el espectáculo. Por ejemplo en un estadio: en un Nacional, antes se permitía cuatro personas por metro cuadrado; como ahora la dejas en dos, todavía te falta flexibilizar para los aforos completos en los estadios. Lo mismo pasa con el Movistar Arena en cancha, donde hay 2800 metros cuadrados, multiplicado por dos, te da ahora 5600 personas; pero un evento normal vendías 7 mil personas de pie”.

“Por tanto, la meta es eliminar toda restricción que converse de metros cuadrados y aforo. Esto es un avance, pero no es suficiente. Se avanzó bastante en la interacción de las personas y recintos, se elimina la obligación de mantenerse en una ubicación fija, en zonas donde no hay butacas o bancas fijas. Se pueden desplazar. Todo esto ayuda a mitigar el peligro que teníamos. Pero no resuelve el hecho definitivo: volver a recuperar todos los estadios y los arenas en su capacidad completa”.

Felipe Araya, socio y director de Rock Santiago, empresa a cargo de Primavera Sound, festival con origen en Barcelona cuyo debut recalará a fin de año en Santiago, también exhibe optimismo: “Esta es una gran noticia para el mundo cultural, estuvimos mucho tiempo en la incertidumbre de poder seguir con nuestros proyectos, de poder seguir dando trabajo a cientos de personas. Que se abran los aforos tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos la pandemia como país en materia económica, es un gran avance porque como Primavera Saound vamos a poder brindar un gran festival a las personas durante 7 días desde el 7 al 13 de noviembre, con las medidas de seguridad y sanitarias correspondientes”.