La música pasa a la ofensiva: cómo se gestó la unión de gremios y artistas para exigir el regreso de los conciertos al 100%

La industria de la música en vivo atraviesa nuevamente por días claves y definitorios, pero a su vez, por realidades opuestas: mientras esta mañana el festival californiano de Coachella, uno de los más importantes y populares del mundo, anunció que regresará en abril tras dos años permitiendo a sus asistentes ingresar “sin mascarillas, tests, ni vacunas” -lo mismo hizo el festival Stagecoach-, en Chile los diversos actores que integran el mundo de los espectáculos se unen por una causa más elemental.

Nueve días después que la SCD reclamara públicamente contra las autoridades ante las recientes cancelaciones de conciertos a raíz del alza de contagios de Covid-19, en una suerte de deja vu de lo ocurrido hace dos años (“Da impotencia ver cómo el hilo se corta siempre por el lado de la música y la cultura”, señaló el organismo la semana pasada), hoy es el sector completo de la música en vivo chilena el que se une para pedir el regreso de los espectáculos a capacidad completa, sin las restricciones de aforo como ha sido la norma desde la creación del plan Paso a paso.

Así, esta mañana comenzó a circular en redes sociales un video con la participación de varios artistas nacionales, inaugurando una campaña bautizada como #VolverAVivir, en el que figuras como Princesa Alba y Joe Vasconcellos, junto a integrantes de Los Jaivas, La Sonora de Tommy Rey y Chancho en Piedra, hacen un llamado a las autoridades a reconsiderar las restricciones de aforo para este tipo de actividades.

“Fue el momento más terrible de nuestra carrera y no solamente para nosotros, sino para todas las artes escénicas y para toda la gente en general”, afirma Eduardo Ibeas, vocalista de Chancho en Piedra, en el video de cerca de dos minutos y medio de duración.

“A diferencia de otros países de la región, Chile es de los pocos que aún tiene restricciones de aforos para los espectáculos artísticos. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, Brasil, México y Colombia que están funcionando al 100%. Lo anterior, pese a que nuestro país es líder en vacunación contra el Covid-19 en América Latina”, señalan los firmantes de la campaña, quienes insisten en que con las actuales condiciones es inviable reactivar el rubro, “con nuevos retrocesos y el incierto panorama que se ve para el sector de la cultura, espectáculos y sus afines”.

Detrás de la campaña está una inédita alianza entre diversos protagonistas de la industria de los conciertos, quienes durante la pandemia han comenzado a desarrollar un trabajo conjunto para hacerse escuchar por las autoridades y solicitarles las mismas condiciones bajo las que hoy operan otros rubros, como los centros comerciales, el transporte público y el fútbol.

Entre ellos se encuentra la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), entidad que reúne a las mayores compañías que organizan conciertos en Chile, y principal impulsora de esta campaña en conjunto con socios de productoras asociadas, como Lotus (Lollapalooza) y Street Machine (Creamfields), que también han tenido un rol preponderante en la organización y difusión de la iniciativa.

Junto a ellos también participan -entre otros- la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos (AGTAE), los Managers Asociados de Músicos de Chile (Mamchi) y la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMI Chile), además de la propia SCD y representantes de recintos y ticketeras.

Una cumbre de representantes del gremio que empezó a reunirse periódicamente en 2020, sumando actores, y cuya batalla hoy -explican- es que mientras el resto del mundo y de la región “está aprendiendo a convivir con el Covid-19, por salud mental, responsabilidad social y conciencia de que los trabajadores y trabajadoras deben seguir manteniendo su fuente de trabajo”, en Chile se mantienen las restricciones para la reactivación de un sector que aseguran “está en el suelo”.

“Es de suma urgencia para Chile hacer una reevaluación de las estrategias gubernamentales para hacer frente al virus en sintonía con las economías presenciales, así como ha ocurrido en el resto del mundo y de América Latina”, dicen los firmantes en el mensaje que acompaña el video presentado hoy.

Los gestores de la iniciativa comentan que se ha conversado con muchos artistas locales en los últimos días, con el fin de invitarlos a sumarse, entre ellos Jorge González y Álvaro Henríquez de Los Tres. Además, explican que este es el primero de una serie de videos que irán difundiendo en los próximos días, incluyendo clips protagonizados por técnicos y trabajadores de la música que han visto impactados sus ingresos y fuentes de trabajo.

Por de pronto, desde Agepec confirman que ya solicitaron una reunión con las autoridades entrantes una vez que vuelvan de sus vacaciones. Lo propio ha hecho la SCD, que alista encuentros con el Minsal para tratar estos temas, y también con los ministros y subsecretarios del gobierno de Gabriel Boric.

Todo esto en paralelo a la reunión que el viernes pasado sostuvieron el ministro Enrique Paris y representantes de la productora Lotus, organizadora de Lollapalooza Chile, con el objetivo de compartir sus respectivos puntos de vista e intentar fijar protocolos en común para el desarrollo seguro del evento, fijado para el 18, 19 y 20 del próximo mes y con Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus a la cabeza.

“Nuestro país está enfermo”

De acuerdo al mensaje enviado por las distintas agrupaciones que conforman la campaña, 160 mil empleos se ven impactados por la situación que hoy atraviesa la música en vivo, entre estos no solo los artistas, también técnicos, gestores culturales, promotores, recintos, expendedores de boletos, acomodares, proveedores de catering, sonido, escenarios, cargadores, tramoyas, iluminadores, entre otros. Desde el sector estiman que 2 de cada 3 trabajadores tuvieron que abandonar su carrera por la paralización.

Además, aseguran la utilización de tecnología de punta y medidas avanzadas para mantener la seguridad en cada uno de los espectáculos, así como también el uso de estrictas medidas sanitarias. La trazabilidad prometen realizarla desde la compra del ticket y en el control de ingreso, como se realiza en el servicio de transporte aéreo.

Además critican una “discriminación respecto al tratamiento de aforos en el mall, el metro, el aeropuerto o el fútbol”, algo que todavía no se vería reflejado en los escenarios a pesar de estar avalado por el estudio que la SCD y la Universidad de Chile realizaron el año pasado, junto a un proyecto de medición de CO2 para recintos cerrados a cargo de la escuela de ingeniería de la Pontifica Universidad Católica de Chile.

El principal motivo del movimiento radica en el sentido de la cultura del país, la que reconocen como “alma de Chile y parte de su proceso identitario, además de un factor clave para la salud mental y el bienestar de la comunidad”.

“A mí me contactó la gente de Lotus y decidí participar, porque vemos que en otras áreas están funcionando casi normal y solo en las artes escénicas hay restricciones”, cuenta Eduardo “Lalo” Ibeas, vocalista de Chancho en Piedra, a La Tercera PM.

“Entonces quise participar para visualizar que la música y el arte son parte fundamental para mantener la mente sana. Hay mucha depresión debido al encierro y el arte es una gran ayuda a la salud mental”, agrega.

“Porque ya basta, ya basta”, reclama al teléfono Leo Soto, Director musical y percusionista de la Sonora Tommy Rey.

“Nos contactó una productora, la que encabeza todo esto, Lotus. Además ahí está auspiciando la SCD y varias organizaciones más y ya creemos que basta que nos den en el suelo. Estadios llenos, mall lleno, metro lleno y a nosotros no nos ayudan en nada y no nos permiten los aforos”, se queja el también consejero de la SCD y dirigente gremial.

“Con la SCD se hizo una prueba en dos oportunidades, con los médicos de la Universidad de Chile, aforo lleno y no se contagió nadie. La verdad es que no ha pasado nada y lo único son eventos que no están autorizados. Nosotros como banda perdimos todos los trabajos de verano por los aforos y no damos más. Tenemos familia y eso es lo que mayormente nos llevó a participar en todo lo que se haga de aquí en adelante”, explica Soto.

Y agrega: “Nosotros vamos a apoyar todo lo que se haga. Todos los médicos han dicho que es importante la música, por salud mental. Nuestro país está enfermo. En otros países están trabajando y aquí no. En ningún lugar contratan orquestas como la nuestra porque somos muchos y los aforos son muy reducidos. Tanto los que se van como los que llegan al gobierno tienen que solucionar esto”.

“Este es el inicio de una serie de acciones que vamos a realizar, porque este sector tan importante para el país va a seguir alzando la voz”, complementa Francisco Goñi, vicepresidente de Agepec.