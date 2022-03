Benjamín Vicuña estrena serie: “Los 40 son una edad movilizadora y esta historia se hace cargo de eso”

Habituado a empalmar un rodaje tras otro casi sin descanso, el balance de los dos años más recientes han semejado un contraste abismal para Benjamín Vicuña.

Primero, el insólito dominio de la ausencia de nuevos proyectos, a causa de las limitaciones que impuso la pandemia. Luego, como un gigante que se levanta, el sector audiovisual se reactivó y el actor chileno ha grabado prácticamente consecutivamente distintas historias, estrenando durante los últimos 12 meses títulos como Demente (Mega) y Terapia alternativa (Star+)

El intérprete nacional (Santiago, 1978) ahora está de regreso en el ejercicio de los ritos de la industria de la que es protagonista. A través de la plataforma Paramount+, este lunes se lanza la serie El primero de nosotros, una de las primeras producciones que grabó desde el inicio de la crisis sanitaria, en la que adopta el personaje principal: Santiago, un psicólogo y runner al que le diagnostican un tumor cerebral, consternando a su pareja (Paola Krum) y a su grupo de amigos.

“Uno se adapta a todo o a casi todo. Pero mirando para atrás, fue muy difícil, sobre todo por el miedo que rondaba. Si se enfermaba un actor, había que aislar a 15 personas”, relata. “Luego hubo muertes al interior del canal. Algo latente. Como en todas las empresas y lo que pasó en todo el mundo”.

El actor habla desde los estudios de Telefé y Paramount en Buenos Aires, donde se grabó la cincuentena de capítulos que componen la ficción que debuta la próxima semana. “Ahora estoy filmando una película en Mendoza y es una comedia cien por cien. En este caso (El primero…) tuvimos la suerte de que al menos el contenido tenía que ver con ese mood, con lo que se respiraba. ¿Nos costó mucho hablar de esto? No, estábamos todos muy sensibles, muy conectados con la vida, con la muerte, con lo que estaba pasando”.

El lugar que acoge el evento es un vivo testimonio de que la pandemia no se ha terminado. Múltiples pruebas de Covid a actores, directores y prensa permiten que los entrevistados puedan interactuar con los medios sin usar mascarilla. Y que Vicuña con sus compañeros puedan vivir un estreno como era habitual antes de marzo de 2020. O lo más cercano a eso.

Todo conjuga bien para que el intérprete esté exultante ante el debut de su nuevo proyecto para la televisión y el streaming. Eso incluye el retrato generacional en el que se embarca la historia, que alcanza tanto a su personaje como al quinteto que lo acompaña, interpretado por Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

“Está bien puesta la historia en esa edad, es una edad bisagra, donde la muerte está más cerca, un amigo se te enferma, otro se separa, el otro grita a los cuatro vientos que es homosexual y sale del closet, la otra está aferrada a la idea de ser madre sea como sea. Es una edad movilizadora y en ese sentido el programa se hace cargo de eso”, expone.

Y profundiza en torno a su rol: “Este tipo primero reordena su vida. Retoma un vínculo con su hija adolescente, que tenía perdido. Por otro lado, arranca una historia de amor. Con este cachetazo de la vida se da cuenta de que tiene un pendiente de joven”, señala. “El tipo toma el toro por las astas”.

“Algo que me pareció interesante es desdramatizar esto, iluminar ciertas zonas de humor negro. Eso le sirve mucho al relato. No es que este personaje no tenga miedo a la muerte, pero va para adelante, con un perfil muy heroico”.

“El streaming llegó para quedarse”, afirma rotundamente. Pero al mismo tiempo Vicuña no esquiva la contingencia. También advierte la contradicción del inicio de una guerra tras el golpe de la pandemia. “Uno dice: ‘¿dónde quedó esa memoria del cuerpo de las personas?’. Como que no hay memoria. Venimos de pasarlo como el culo como humanidad. Hay una paradoja tremenda. No es seamos bufones de la corte, pero nosotros seguimos trabajando”.

Y él en particular: tras terminar de grabar la película Miénteme, con Leonor Varela, hoy graba en Mendoza una comedia junto a Jorge Zabaleta y Fernando Larraín, dirigida por el argentino Marcos Carnevale. Quizá aplica nuevamente una sentencia que lanza a raíz de El primero de nosotros. “Fue un lugar de seguridad ante tanta incertidumbre”.