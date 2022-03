“I was made for loving you”: cuando Kiss rockeó en onda disco

La idea era demostrar que escribir una canción disco era simple. Claro, lo habían conseguido los Stones con Miss you, del esencial Some girls (1978), pero como antes fueron Lennon y McCartney, el siempre competitivo Paul Stanley, de Kiss, decidió no ser menos.

El incursionar en una zona nueva era un foso al cual Stanley no quería saltar solo, por lo que decidió ayudarse de un compositor profesional como Desmond Child y del trabajo del productor Vini Poncia para que sonara como un cañón. El resultado fue un hitazo: I was made for loving you, hasta hoy, la canción más escuchada del grupo en Spotify, con más de 520 millones de reproducciones. Probablemente suene en las dos fechas que los norteamericanos ofrezcan en abril próximo en nuestro país en el Movistar Arena, como parte de la gira End of the road. Su periplo final.

En 2012, Child dio una entrevista al portal Songfacts, donde contó la trastienda del hit: “En 1979, coescribí I was made for loving you con Paul Stanley de Kiss. Esta es una banda que no hizo mucho fuera de la escritura. Pero Paul y Gene escribieron canciones juntos, luego escribieron canciones por su cuenta, y después juntaron esas canciones, y eso sería Kiss. Así que Paul me pidió que coescribiera una canción con él, y esa canción resultó ser un gran éxito”.

“Hasta el día de hoy todavía genera muchos ingresos en términos de desempeño y también dentro de las compilaciones de los grandes éxitos de Kiss. Y se usa a menudo en comerciales, películas y cosas por el estilo”, añadió Child.

Child agrega que el hecho de que una banda recurriera a un compositor externo no era habitual en esos tiempos, y que valora el hecho de que Kiss se haya atrevido a hacerlo. “Traer a un compositor profesional externo no era algo que las bandas pensaran que fuera creíble o que fuera genial, porque tenían miedo de la percepción de que no podían escribir sus propias canciones. De alguna manera, estaba permitido que el productor interviniera, pero no un compositor externo”.

Asimismo, Child también es el responsable tras otros hitazos, como Livin’ On A Prayer, de Bon Jovi.

Sobre el famoso coro del tema, en entrevista con el sitio Songfacts, Paul Stanley, dijo que la línea de la melodía se extrajo de Standing In The Shadows Of Love de unos fundamentales del soul, The Four Tops. “Puedes escuchar si comparas los coros: ‘Fui hecho para amarte, bebé’ y ‘De pie en las sombras del amor’”.

Aunque como suele ocurrir, como Nirvana con Smells like teen spirit, no siempre a los músicos les gusta tocar su mayor hit. Kiss no es la excepción. En una entrevista de 2018 con la revista OK, Gene Simmons señaló que odia la canción ya que tiene que cantar la parte: “Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do”. Eso no le gusta, pues, a su juicio, debe hacerlo “como una niña”. Según planteó, prefiere cantar “cosas de hombres”.