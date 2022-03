La historia de Alejandra Urrutia, la primera mujer chilena que dirigirá la Orquesta Filarmónica de Santiago: “Siento que estoy para grandes cosas”

Quienes entren al señero Teatro Municipal de Santiago a contar de próximo 19 de marzo, serán parte de un hito. Por primera vez, la Orquesta Filarmónica de Santiago será dirigida por una mujer chilena. Alejandra Urrutia es su nombre.

Actualmente es la directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago. De 46 años, es violinista de origen y oriunda de Concepción. Como suele ocurrir en la música docta, viene de una familia de músicos. “Mi papá era contrabajista y fue violinista cuando pequeño, además, tengo un hermano pianista”, cuenta al teléfono con Culto. En su casa había un violín y ahí el romance surgió solo. “Siempre digo que el violín me eligió a mí”, asegura.

Ha tenido como maestros a nombres destacados como Robert Spano, Hugh Wolff, Marin Alsop, Kenneth Kiesler, Gustav Meier, entre otros. Y ha tenido una formación académica con un master y un doctorado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Durante el 2021 debutó en Europa con la Orquesta Sinfónica Biel Solothurn en Suiza y obtuvo el “Special Prize” en el Only Stage International Conducting Competition (Reino Unido).

Tras su paso por los Estados Unidos, ya de vuelta en nuestro país, comenzó a trabajar con las orquestas infantiles y juveniles. “Fue en ese período en el que empecé a dirigir. Trabajé con la Orquesta Bicentenario de Curanilahue, luego me dediqué a la dirección de manera profesional”, asegura. De ahí, pasó por la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, en Argentina y la Orquesta de Cámara de Chile.

¿Qué significa para ella ser la primera mujer chilena que dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Santiago? Urrutia, uniendo con seguridad de cada una de las palabras que junta, indica: “Estoy feliz de la oportunidad de poder trabajar con la Orquesta Filarmónica. Ha sido un espacio muy lindo, ya hemos comenzado los ensayos y tenemos un programa muy interesante, donde incluimos a dos compositoras mujeres”.

Esto último es porque entre el 19 y el 23 de marzo, Urrutia dirigirá el concierto Ellas y el Aranjuez, en un programa que incluye tres composiciones: Obertura Nº2 en Mi bemol mayor, Op. 24, de Louise Farrenc; Sinfonía Nº3 en Do menor, de Florence Prince; más el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.

A Urrutia, la sinfonía de Florence Prince le es particularmente grata. “Es una obra muy interesante, fue escrita en 1938 y la compositora era afroamericana. Toda su tradición y sus orígenes los impregna en esta obra, que es una obra sinfónica pero en la que puedes escuchar mucho de jazz, de blues, y ha llegado a mi corazón. Eso es lo más importante, que uno se enamore de las piezas que está haciendo para después compartir eso con la orquesta, y finalmente, con el público”.

- ¿De qué manera usted busca darle su sello e identidad a las piezas que dirige?

- El sello personal ocurre solo por el hecho de estar frente a la orquesta, siento que cada director es único o única. Lo más importante es el proceso que uno tiene con la orquesta en los ensayos, es ahí donde se produce el trabajo más profundo, en el cual estamos descubriendo las obras. Ese proceso es el que da los resultados en el concierto.

-¿Cree que esto marcará una mayor presencia femenina en el mundo de la música docta?

-Me encantaría pensar que sí, las directoras mujeres sí existimos y estamos preparadas para dirigir orquestas. Me encantaría pensar que mi presencia con la Filarmónica sea el principio y un inicio para las nuevas directoras que estén estudiando y surgiendo.

-¿Se imaginó que sería la primera mujer chilena en dirigir la Filarmónica?

-La verdad que no, pero tengo que decir algo, y lo digo humildemente: yo siempre sentí, y siempre he sentido que estoy para grandes cosas, porque siento que la vida me ha dado oportunidades y siento que tengo una misión en la vida, eso lo escucho muy fuerte dentro de mí. Cuando algo se tiene que hacer, yo sigo esa voz y me comprometo al 150%. De alguna manera, eso me ha llevado a estar acá, el sentido de perseverancia, de misión y una fuerza de voluntad que la he desarrollado desde pequeña.

Por su lado, consultada por Culto, Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago, se dio el tiempo de opinar sobre la importancia de Urrutia como la primera mujer chilena en conducir la Filarmónica. “Es muy importante para el teatro, como espacio artístico y también vinculado a una ciudad y al desarrollo social de Chile, que la maestra Urrutia debute en el podio de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Ella es una de los referentes musicales del momento en nuestro país y por eso forma parte de nuestra temporada”.

“En las artes, hay lugares donde las mujeres han sido respaldadas por su calidad y trayectoria, proporcionándoles el espacio adecuado para desarrollarse, pero en general no ha sido así en materia de creación musical para orquesta y en materia de dirección orquestal -agrega Larenas-. Es por eso que este momento es tan significativo para nosotros”.