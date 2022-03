Olivia Rodrigo, el último gran fenómeno del pop global: “Cuento con amigos geniales que me mantienen con los pies en la tierra”

Si hay algo que Olivia Rodrigo todavía mantiene de su época previa a la fama, es la humildad. La joven de 19 años, hoy una de las artistas más cotizadas de la escena global, se ve agotada tras el labial rojo y la camisa blanca, pero aún así responde con simpatía y una sonrisa a la decena de preguntas que le hacen periodistas de todo el mundo, por medio de una reunión de zoom en la que estuvo Culto.

La conferencia se da en el marco del lanzamiento de Drive home 2 u (a Sour film), una película donde Olivia repasa todo el proceso creativo que envolvió su elogiado álbum debut, Sour (2021). Con un viaje desde Salt Lake City, ciudad donde empezó a componer las canciones, hasta Los Angeles, la producción ofrece material inédito que contempla entrevistas exclusivas e imágenes de la artista, quien va descifrando los sentimientos que la empujaron a componer los tracks que hoy toda la generación de TikTok corea.

Además, el filme cuenta con una serie de interpretaciones donde se puede ver en formato videoclip las canciones reversionadas y ambientadas en los distintos escenarios de la ruta americana. Desde la perfomance de Brutal en un avión abandonado, hasta la presentación de Hope ur ok en las playas californianas, Olivia Rodrigo hace de la película una especie de concierto íntimo. Según dice, está hecha para aquellos fans que no han podido asistir a sus presentaciones.

-¿Qué fue lo más difícil y cuál es tu parte favorita de la película?

Mi parte favorita fue poder ver las cintas donde Dan, mi productor, y yo estamos grabando Sour en el estudio. Hay una parte donde estamos escribiendo Brutal, que es una de mis canciones favoritas, y es muy bonito mirar como pasa desde sus primeras etapas a lo diferente que es hoy día. No sé si hubo una parte muy difícil, sin embargo, mientras hicimos todo el viaje en auto me sentí un poco nostálgica.

Oriunda de Murrieta, California, Olivia empezó desde muy pequeña una cercanía con el arte. Tomando clases de canto en kinder y piano, a los seis años se inscribió en sus primeras lecciones de actuación, y a los doce ya manejaba la guitarra. Si bien trabajó en series de Disney, como Bizaardvark o High School Musical, su salto a la fama llegó con su primer sencillo, Drivers license, lanzado el 8 de enero de 2021.

El sencillo fue bien recibido por la crítica, incluso fue destacado por la revista Rolling Stone, que para ese entonces la adventuraba como mejor canción del año. La serie de canciones que siguieron ese lanzamiento solo formaban la antesala del éxito que tendría el álbum Sour, compuesto por Rodrigo en medio de una ruptura con el que se especula podría ser el actor Joshua Bassett.

Hay tantos colores distintos en el espectro de las emociones humanas que merecen ser capturadas en la música y me siento muy emocionada de hacer eso en mi próximo trabajo”, señala al ser consultada por la inspiración de su álbum.

Desde entonces la artista ha sido galardonada con importantes premios de la industria musical, como el Brit Award que se llevó por Canción Internacional del Año, o los tres MTV Video Music Awards que ganó en las categorías de Mejor artista nuevo, Canción del año y Presentación del año. Actualmente espera la premiación de los Grammy, fechada para el 3 de abril, donde está en siete categorías.

-¿Cómo has manejado toda la presión de ser famosa desde tan joven?

Creo que tengo increíbles padres que no me exigen para nada hacer cosas dentro de la industria del entretenimiento y me aman incondicionalmente. Eso ha sido muy bueno tenerlo en medio de toda la locura que ha sido este año. Creo además que cuento con amigos geniales que son super honestos conmigo y me mantienen con los pies en la tierra, para seguir siendo como siempre he sido.

Actualmente Olivia Rodrigo prepara su tour por Norteamérica y Europa. Si bien todavía no hay luces de visitas a Latinoamérica, por mientras se puede disfrutar de la película documental Driving home 2 u (a Sour film), disponible en la plataforma de Disney+.