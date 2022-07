El rey del streaming en 2022: hitos, sorpresas y qué esperar del final de Stranger Things 4

Disney+ tiene a Star Wars y Marvel. HBO Max cuenta con Game of thrones. Amazon Prime Video maneja El señor de los anillos.

En el reñido escenario del streaming, la mayor franquicia de Netflix es una historia que el 15 de julio cumple apenas seis años de vida. Inspirada en los mayores éxitos pop de los 80, Stranger things es la montaña rusa de entretenimiento a la que se aferra con más apego que nunca en medio de un 2022 en que registró una pérdida de suscriptores que no pasó desapercibida ni para el mercado ni para sus competidores. El éxito de su postergada cuarta temporada ha sido un inmejorable bálsamo ante las turbulencias.

La compañía y los espectadores tuvieron que esperar casi tres años para tener nuevos capítulos de la ficción creada por los hermanos Duffer, pero la espera ha sido generosa en recompensas: la historia experimentó un vuelco más oscuro y maduro, y ha presentado su ciclo más extenso a la fecha. En la previa al lanzamiento de los dos últimos episodios de su cuarta parte (este viernes 1 de julio), revisamos los hitos, giros y posibles revelaciones de la conclusión de su penúltima temporada.

*Los récords del regreso

En medio de un año en que el liderazgo de Netflix parece estar bajo amenaza (la pérdida de 200 mil suscriptores marcará su 2022), la plataforma vuelve a demostrar su fortaleza de la mano de la producción ambientada en Hawkins.

Quizá la mejor muestra de su poderío en el streaming es el alza que experimentó Running up that hill (A deal with God), el hit de 1985 de Kate Bush, encumbrado en las preferencias de plataformas musicales y en listados como el de Billboard, además de redes sociales como Twitter, donde acumula 600 mil menciones desde que irrumpió la cuarta temporada. Difícilmente haya otra escena más icónica en la televisión de 2022 que aquella en que la canción de la artista salva a una de las protagonistas.

Según las métricas de la propia compañía, a inicios de junio el cuarto ciclo se convirtió en la temporada más vista de una serie en inglés del servicio: con 781 millones de horas de visualizaciones desde su debut, el 27 de mayo, superó a Bridgerton y sólo quedó debajo de El juego del calamar en el listado de todas las producciones originales que realiza en el mundo. Un despliegue rotundo.

*Qué trae el cierre del cuarto ciclo

Spoilers a continuación: el séptimo capítulo de la cuarta temporada, el más extenso del primer volumen, fue un huracán de revelaciones. Se expuso que Vecna, el villano de esta entrega, tiene un origen ligado al pasado de Eleven y al laboratorio de Hawkins. Además, los héroes de la historia lograron entrar al Upside Down, aunque ese descubrimiento por ahora está lejos de garantizar un triunfo.

Fragmentada en cuatro subtramas (Hawkins, Rusia, Eleven ocupada recuperando sus poderes y la otra facción de los protagonistas en el Oeste de Estados Unidos), la historia anticipa un final trepidante y complejo.

“Me preocuparía por los personajes en el volumen 2″, comentó Ross Duffer en entrevista con Variety, alertando sobre la sobrevivencia de los protagonistas al final de su entrega más sombría a la fecha.

“Queríamos que toda la temporada se sintiera como si todos estuvieran en peligro. Y sentimos que eso era algo que realmente no podías hacer tan bien cuando ellos eran estos lindos niños pequeños. Pero ahora, ya sabes, la vida de todos está en juego”, precisó su hermano Matt a Entertainment Weekly.

Los creadores han insistido en que vienen más sorpresas y revelaciones en los dos capítulos restantes (el noveno y final durará cerca de 2 horas y media), así como otro momento musical que podría ser memorable: el trailer muestra a Eddie Munson, uno de los personajes nuevos más queridos, tocando una guitarra en una secuencia épica. “No diré qué canción es, pero creo que la gente se emocionará cuando la escuche”, indicó Ross Duffer.

*La quinta y última temporada

El rodaje del último ciclo todavía no comienza, por lo que cuesta imaginar que los capítulos finales de la serie estén en pantalla en el corto plazo. Pero, a la espera del aterrizaje del adiós del cuarto ciclo, la dupla ha sugerido algunas ideas que podrían proporcionar ciertas nociones de la dirección que tomará el desenlace de la historia. Por ejemplo, han deslizado que podría haber un salto temporal que eventualmente refleje el crecimiento de sus jóvenes actores, aunque no es una decisión totalmente cerrada.

STRANGER THINGS. (L to R) Sadie Sink as Max Mayfield and Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Respecto al curso de la trama, aportan algunas pistas. “No quiero estropear nada. Pero diré que creo que cuando los fanáticos lleguen al final de la temporada cuatro, verán más claramente que en temporadas anteriores hacia dónde se dirige la temporada cinco”, contó Matt Duffer a Entertainment Weekly.

*Más historias en el mundo de Stranger Things

Los cerebros de la producción han manifestado que la historia principal concluye con la quinta temporada. Sin embargo, Netflix no abandonará tan pronto a una de sus joyas más preciosas y planea lanzar algunos proyectos derivados. Por ahora no hay nada confirmado (¿transcurrirá en Hawkins? ¿Seguirá a alguno de los personajes que ya conocemos?), pero sus creadores cumplen con precalentar el ambiente.

“Va a ser diferente a lo que todos esperan, incluido Netflix”, aseguraron en entrevista con Variety. Una certeza es que no podrán dedicarse por completo al armado del spin-off hasta que concluyan su trabajo con el quinto y último ciclo de la ficción.