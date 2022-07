Miranda! vuelve a Chile: “Somos conscientes de que se generó algo muy valioso con el público chileno”

La fiesta eterna de Miranda! ya alista un nuevo encuentro con su incondicional fanaticada chilena. El dúo argentino formado por Juliana Gattas y Ale Sergi, tiene una agenda de presentaciones en el país a fines de julio. En esta ocasión regresan con Souvenir (2021), su más reciente disco producido por Gerardo “Cachorro” López. Un álbum lanzado en medio de la pandemia y que marca la celebración de sus 20 años de carrera.

“Nos tocó esperar bastante para sentir la devolución presencial de la gente”, comenta Gattas a Culto vía zoom. “Cuando empezamos a hacer presentaciones en vivo, sentimos que ya estaban incorporados al show”.

“Además, Souvenir es un álbum bastante fiel al sonido de la banda. Nunca sentimos el contraste que sí nos ha pasado con otros discos, que en el setlist del show tienen una presencia diferente. Este fluyó y se incorporó muy orgánicamente a la lista de hits que tenemos en vivo. Especialmente para el regreso de los escenarios redoblamos la apuesta festiva y discotequera. Es un show muy arriba”, complementa la cantante.

Sin embargo, los músicos también están conscientes del efecto que causan varias de sus canciones más antiguas y que no pierden vigencia en el repertorio de la banda, como Romix o Bailarina. Sobre estas canciones en específico, Sergi reconoce que son temas especialmente queridos por sus fanáticos criollos: “En Chile particularmente hay un amor muy especial por nuestro primer álbum. En todos lados siempre nos dicen, pero particularmente en Chile es donde más más se los saben. Cuando tocamos esas canciones la reacción es bien llamativa. Nos pone contentos que esas canciones sean celebradas tanto tiempo después de su lanzamiento y para eso siempre incluimos alguna de esas en los shows porque queremos que todo el mundo esté conforme y contento, y armar la fiesta. Y esas sí que la arman ahí en Chile”.

Asimismo, tanto Ale como Juliana perciben que hay una conexión especial con el público que los sigue desde nuestro país. “Nos hacemos cargo de que al estar tan cerquita, nosotros también hemos ido seguido, nos hemos preocupado por mantener un vínculo estrecho. Sobre todo, porque hemos ido a Chile desde el under, cosa que no nos pasó por ejemplo en México, donde llegamos a tocar desde un lugar más ligado al mainstream. A Chile fuimos en paralelo, creciendo, como acá en Argentina, con discotecas hermanas. Acá tocamos en Niceto y allá en la Blondie. Y entonces crecía más fuerte la cosa”, recuerda Gattas.

“Lo valoramos un montón, pero también lo cuidamos. Vamos seguido, este año es la tercera o cuarta vez que tocaremos en Chile. Nos preocupamos de hacer el mejor show posible, tenemos contacto allá, ya somos amigas de los fans que vienen desde las primeras veces y por ahí a veces recorren. Tenemos fans que han venido a vernos a Buenos Aires desde Chile. Es muy lindo, pero es mutuo. Somos conscientes de que se generó algo muy valioso con el público chileno. A todos los públicos los valoramos, pero este vínculo en particular nos hace sentir que la fanaticada es tan antigua como la banda”, explica la artista.

Amigos chilenos

Las relaciones bilaterales de Miranda! con Chile no solo pasan por los fanáticos. En los últimos años, los argentinos también han colaborado y entablado amistad con varios músicos nacionales. La más reciente fue Entre las dos, la historia de un triángulo amoroso que se estableció como uno de los platos fuertes de Souvenir, y que tuvo como protagonistas a Juliana y Javiera Mena.

“La compusimos en nuestro estudio en un viaje de Javiera a Buenos Aires. Tenemos una relación muy fluida, muy buena con ella. Cuando ella viene para acá nos encontramos, salimos, compartimos cosas más allá de lo musical. Tenemos un intercambio bien fluido de experiencias. Y cuando vino se pasó por el estudio, empezamos a probar música desde cero, algunos loops y programaciones que yo tenía. Y fue medio un accidente. Enchufé un par de máquinas que tenían cosas programadas, pero las disparé con tempo diferente y salió un ritmo que nos llamó la atención. Javiera puso unos acordes en un piano que teníamos ya enchufado, y nos pusimos a cantar. Hicimos la canción, primero, sin tener mucha idea de quién la iba a cantar. Si iba a ser para ella o para nosotros, no lo sabíamos. Pero después resulta que la canción quedó ahí, en mi disco rígido”, recuerda Ale Sergi sobre el origen de la colaboración.

Según cuenta el músico, pasó un tiempo y la canción seguía guardada sin ninguna definición. Cuando comenzaron a trabajar en Souvenir, le mostró la maqueta a Juliana y acto seguido le preguntaron a la chilena si le gustaría cantarla como parte del nuevo disco.

“Me parece que al ser una canción que no partió con un objetivo muy claro, se nota y queda muy patente la mezcla de estilos. Yo siento que es la más diferente de todo el disco y me parece que lo que tiene de diferente es lo que se parece a Javiera. Es una buena mezcla de los dos estilos y la canción podría haber estado en un disco de cualquiera de los dos. Y eso fue puntualmente por su participación y por haber colaborado con ella. Digo, nunca nosotros por nuestra cuenta hubiéramos hecho una canción así. Y lo logramos porque lo pudimos hacer con ella”, valora Sergi.

A lo largo del tiempo, los músicos de Miranda! también han establecido amistad con otros artistas nacionales, como Alex Anwandter y los hermanos Francisco y Mauricio Durán. En febrero de este año, Juliana participó en el último disco de Lanza Internacional, la banda liderada por los ex Búnkers, con Mientras duermes. Una colaboración que surgió por la amistad que hay entre los músicos hace ya varios años.

La industria en su mejor momento

Al mirar el estado de las cosas en la música contemporánea, los artistas no dudan en señalar que se trata de un “momentazo”. Especialmente en Argentina, uno de los países del continente que mayor desarrollo y proyección internacional ha tenido en los últimos años. “Están saliendo cantidad de artistas que nos representan por todo el mundo a escalas que hasta el momento ningún había llegado, y eso no puede ser más que una buena noticia”, manifiesta Sergi.

“Más allá de gustos, es innegable el impacto que todos estos artistas están teniendo. Nosotros consideramos que hay una gran cantidad de talento y que es una suerte que se pueda escuchar y que viajen por el mundo. Porque si le va bien a la música argentina, pues eso nos va a servir a nosotros también, que somos parte de ella. La verdad es que me parece que está genial”, complementa el músico.

En cuanto a los cambios de la industria en las últimas dos décadas, Sergi considera que esta ha vivido una suerte de acomodo a las nuevas tecnologías y tiempos. Por ejemplo, en cuanto a la comercialización de discos en formato físico: “La industria está viviendo un momento único. Ya ni si quiera tienen que fabricar CDs. Y también ocurre que muchos de estos artistas no dependen tanto de compañías discográficas, como sí tal vez nos pasaba a nuestra generación, que si no teníamos una compañía grande era muy difícil llegar a la gran audiencia. Era mucho trabajo y prácticamente era imposible hacerlo”.

“Ahora no es tan necesario, porque teniendo las herramientas a tu disposición, subes una canción y la puede escuchar quien quiera en todo el mundo. Eso no pasaba antes. Y me parece que es un avance muy grande y muy bueno. Creo que de todas maneras toda la industria se está acomodando a este fenómeno y lo está haciendo súper bien”, profundiza.

Miranda!

En términos de género, el compositor señala la proliferación del hip-hop, que a principios de siglo no tenía demasiados referentes en Argentina: “Ahora de repente sí, hay. Y hay un montón que giran y que encima hacen feats con artistas internacionales. Son cosas que para nuestra generación eran absolutamente imposibles. No había manera de que un artista como Damon Albarn se fije en algún cantante o chileno o argentino”.

“Me parece sobretodo que se rompió la barrera del idioma. Ya no es una cosa imposible escuchar música en español en festivales anglo. De hecho, me ha pasado de viajar por Europa, entrar a locales de ropa, restoranes o lo que sea, y que suene música en español. Y no es que suena Raphael o Perales, que está genial, sino que es otra cosa. Es una música actual en español, suena Nathy Peluso al lado de Doja Cat. Eso no pasaba antes, no era posible, no podías escuchar Miranda! al lado de Britney Spears. Eso nunca ocurrió. Sin embargo, ahora sí pasa”, concluye el músico.

Miranda! no descansa

Ante la pregunta sobre qué planes tienen para el futuro cercano, Juliana sintetiza lo que se viene para la banda en dos palabras: “siempre trabajando”. Ale Sergi lo reafirma: “Estamos preparando música nueva. Hace unos días tuvimos toda una jornada de grabación del videoclip de una nueva canción en colaboración, ya se enterarán con quien. Se va a publicar en un mes y medio. Esa va a ser una canción que no va a ser parte de ningún disco, sino un single que sale en el medio. Otro de los cambios por los que estamos atravesando, que ahora ya no se trata solo de álbumes sino también de sacar canciones entre ellos”, relaciona el músico. “Y bueno, nosotros estamos haciendo eso también”.

Miranda!

Además, confirman que ya viene en camino el próximo disco, aunque asumen que siempre se encuentran preparando cosas nuevas. “Como dijo Juli, nosotros no nos detenemos nunca, pero ni si quiera es por imposición. La verdad es que no sabemos hacer otra cosa. Es lo que nos gusta hacer, tocar música, dar conciertos, y para dar conciertos y tocar música pues tenemos que grabar discos y música nueva. Y nos encanta hacerlo. Tenemos la fortuna de tener nuestro propio estudio, lo cual nos ha dado una libertad total para grabar lo que queramos cuando queramos y bueno, eso es lo que hacemos. De alguna manera estamos viviendo nuestro sueño todos los días”, confiesa.

***

Miranda! se presentará en el sábado 23 de julio en el Gran Arena Monticello, el 28, 29 y 30 de julio en el Teatro Municipal de Concepción y el 29 y 30 de julio en el Teatro Caupolicán. Las entradas ya están a la venta a través de Topticket (Monticello) y Puntoticket (Concepción y Santiago).