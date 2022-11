Cami pierde en su postulación al Grammy Latino 2022

La cantante chilena Cami perdió en su postulación a los Grammy Latino 2022. La viñamarina, quien en la previa había entregado el Grammy a la Excelencia Musical a Myriam Hernández, competía en la categoría Mejor Video Musical Versión Corta.

La artista, que además estaba anunciada como una de las presentadoras de la jornada y en la previa compartió con Polimá Westcoast, estaba nominada por la canción Mía, lanzada en 2021.

El videoclip del tema fue dirigido y producid por Nuno Gomes, reconocido realizador responsable de los audiovisuales de Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Ricky Martin, entre otros.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante había entregado algunos detalles sobre la canción. “Es un tema muy íntimo que relata crudamente parte importante de mi vida y poder plasmarlo en una canción para que ustedes la puedan escuchar es magia. Agradezco todos los días de mi vida poder canalizar a través de la música vivencias e historias”.

La categoría finalmente fue ganada por el puertorriqueño Residente gracias al clip para el tema This Is Not America, en un featuring con Lisa-Kaindé Diaz & Naomi Diaz.

Además de Cami, en esta temporada también estaba nominada Mon Laferte en la categoría Canción del año por su tema Algo es mejor, de su álbum 1940 Carmen grabado en Estados Unidos durante 2021.