Young Cister lanza remix de La Terapia con Álvaro Díaz y Nicki Nicole de invitados

A tono con la dinámica de la industria, la estrella urbana Young Cister acaba de lanzar la versión remix de su hit La Terapia, en que colabora con dos invitados internacionales de renombre; la argentina Nicki Nicole y el puertorriqueño Álvaro Díaz.

El remix, que cuenta con un videoclip realizado por Pepe Garrido, le permite a Young Cister darle un alcance internacional a su carrera. “Estoy muy contento de colaborar con dos artistas que admiro mucho y que en algún momento veía muy lejano, pero Gracias a Dios y el trabajo que llevamos haciendo se pudo dar. Creo que es una combinación de voces muy buena y armoniosa, que complementan perfecto esta nueva versión de La Terapia”, dice el artista sobre este hito.

Lanzado en julio de este año, La Terapia fue el hit que posicionó a Young Cister. En las plataformas dgitales ya es stream de Platino (más de 19 M reproducciones) y desde su estreno se mantiene en el Top 50 Chile, de Spotify. Además, el videoclip del tema ya suma más de 11 M de reproducciones y se encuentra dentro del ranking de los videos más populares.

Según detalló el mismo artista a Culto, la canción surgió durante unos días de asueto en Olmué. “Yo le pedí al Magicenelbeat un beat. Quería hacerlo como reggaetón old school, con acordes que transmitieran nostalgia. Siempre con un dembow duro. Él me mandó un beat muy rápido y empezamos de a poco”.

En su letra, la canción aborda el desamor. “Es una recolección de experiencias que me han contado y de otras que yo he vivido en algún momento, quise traducirlas a esta canción y contar el proceso de tener que soltar y olvidar a una persona -detalló Young Cister a este medio-. Como uno busca todos los medios posibles para olvidarla, unos pueden pensar en salir, emborracharse y piensan que es la solución, pero al final no es tan así”.

Las estrellas invitadas tendrán pasos por Chile en los próximos meses; Nicki Nicole, recientemente confirmada para presentarse en el Festival de Viña del Mar, mientras que Álvaro Díaz, al igual que el mismo Young Cister, serán parte de Lollapalooza 2023.

Young Cister cierra un año en que fue el número de apertura de los shows de Bad Bunny en Chile. En lo sucesivo tiene programadas presentaciones programadas en Chile para diciembre (Teatro Centenario, La Serena) y dos shows en Movistar Arena (enero, 2023).