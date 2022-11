Muere el poeta alemán Hans Magnus Enzensberger

Durante esta jornada, ha fallecido el poeta, ensayista y traductor alemán, Hans Magnus Enzensberger, a los 93 años, según ha informado la editorial Suhrkamp citando a la familia. Esto ocurrió en la ciudad de Múnich.

El oriundo de Kaufbeuren fue uno de los autores más relevantes de la literatura y el pensamiento alemanes del período de posguerra. Escribió cerca de 70 volúmenes, también fue editor y periodista.

En cuanto a su poesía, podemos destacar Landessprache y Defense of the Wolves. En general, fue muy crítico de quienes apoyaron el régimen nazi. Otros de sus trabajos destacados fueron Política y delito (1968), El interrogatorio de La Habana: autorretrato de la contrarrevolución (1971); Detalles, (1969); Poesías para los que no leen poesías (1971); además de una notable traducción del clásico de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba.

Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, en 2002. También la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, otorgada en 2002. Y en Francia, en 2009, recibió la Orden de las Artes y las Letras.