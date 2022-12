Las mejores canciones del año según Rolling Stone

El 2022 ya se va y llega el momento de los recuentos y listados.

Y, por supuesto, en esa mirada en reversa aparece un casillero siempre ineludible: ¿cuáles fueron las mejores canciones del año?

La revista Rolling Stone ya elaboró su ránking y escogió las 100 canciones de la temporada. Los diez primeros están claros, en un viaje que va desde el R&B hasta el trap y, sobre todo, el cancionero latino.

1.- Bad Bunny, Titi Me Preguntó: El éxito planetario del puertorriqueño, la pegajosa composición que se plegó en casi todas las latitudes, también domina el apartado de lo mejor de 2022 según la más señera publicación de cultura pop de EE.UU.

“Buenas noticias: Bad Bunny trajo ritmos de dembow frenéticos, una muestra elegante del maestro de la bachata Anthony Santos y una coda con una pizca de psicodelia latina a la corriente principal mundial. ¿Aún mejor? Lo hizo todo con garbo y un sano sentido del humor”, dice la revista para justificar su elección.

2.- Beyoncé, Cuff It: El gran suceso de una de las artistas más influyentes y poderosas de la industria estadounidense en los últimos 20 años.

“Clasificar un corte de Renaissance -su último disco- por encima de otros no es tarea fácil, pero el impacto de Cuff It es innegable. Ha prosperado como sencillo, repleto de movimientos de baile joviales que se propagan como un contagio, y está sorprendentemente ubicado en un álbum donde la secuenciación es parte integral de la experiencia”, describe la publicación.

3.- Steve Lacy, Bad habit: El músico, cantautor y productor norteamericano, parte de la banda the Internet, se luce con una de las mayores conquistas de su trayectoria.

“Las letras de Lacy hacen las paces con la despedida y anhelan el reencuentro; él sabe que tiene poder, pero regala algo. Hay genialidad musical en hacer que la melancolía sea lo suficientemente maravillosa como para que sea la banda sonora del verano y se eleve a la cima de las listas de éxitos”, es la palabra de Rolling Stone.

4.- Taylor Swift, Karma: No podía faltar. La gran estrella femenina de los últimos tiempos ha tenido otra temporada con variados éxitos e incluso anunció su retorno a los escenarios, en una gira pactada para 2023. Midnights es el nombre del álbum que esta vez la encumbró a lo más alto.

La revista la presenta así: “Una tenaz canción de venganza tan esencialmente Swift que la coreografía de la gira prácticamente se decide después de la primera escucha”.

5.- Rosalia, Despecha: Otra infaltable, omnipresente en todos los listados y preferencias del año. Y, por supuesto, también virales: esta sola canción de difundió por el mundo a través de un bailecito impuesto por la artista en sus redes. Un clásico de este 2022.

“En una conversación, Rosalía deslumbra con un conocimiento enciclopédico de géneros, explorando sonidos que no son los suyos con un puro y genuino amor por la música. Esa misma sinceridad se manifiesta en canciones como esta, que estrenó durante la épica gira Motomami de este año”.

Los otros que completan los diez primeros:

6.- Quavo and Takeoff, Hotel Lobby

7.- Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator, Cash In Cash Out

8.- Beyonce, Break My Soul

9.- Harry Styles, As It Was

10.- Drake feat. 21 Savage, Jimmy Cooks

Aquí puedes ver la lista completa.