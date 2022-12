“Qué miras bobo”: cómo la frase de Lionel Messi apareció en un antiguo monasterio

“Qué mirás, bobo. Andá pa’allá, bobo”, fue la frase que un ofuscado Lionel Messi le espetó al neerlandés Wout Weghors, tras el disputado partido entre Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar, el que finalmente tuvo a los trasandinos como campeones.

Pero pocos saben que la frase está grabada, literalmente en piedra. El diario La Vanguardia descubrió la inscripción en el antiguo Monasterio de Samos, en Lugo, Galicia. Se trata del monasterio habitado más antiguo de España, con al menos 1500 años de antigüedad. Ubicado junto al río Sarria, es parte de la histórica ruta de peregrinación a Santiago de Compostela.

Aunque se puede pensar que algún bromista la escribió tras el exabrupto de Messi, lo cierto es que en el lugar confirmaron que en rigor está allí desde hace siglos. En la web oficial del Monasterio de Samos, se detalla que pudo ser una broma para los visitantes por parte del cantero Pedro Rodrigues quien estuvo a cargo de las labores de reconstrucción del lugar, entre 1562 y 1582, en plena transición del diseño románico por el gótico.

El lugar está abierto al público. Hay visitas guiadas de lunes a sábado, no hay que hacer reserva y solo se pide una donativo de 5 euros (unos 4600 pesos chilenos) a efectos de la mantención del lugar. Eso sí, no está claro si el tour incluye una pasada por la piedra, pero tras la repercusión de la frase, no estaría mal que lo incluyeran.