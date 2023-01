Escándalo: estrellas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “abuso infantil”

Fue antes que Franco Zeffirelli dirigiera sus grandes clásicos. En 1968, estrenó una versión cinematográfica de Romeo y Julieta, el drama basado en la obra insigne de WIlliam Shakespeare. Para la ocasión, los amantes de Verona fueron interpretados por dos jóvenes actores: Olivia Hussey y Leonard Whiting. Hussey tenía 15 años y Whiting 16.

El problema fue que el largometraje incluyó escenas de desnudos de ambos, siendo menores de edad. Por ello, el pasado viernes, ambos actores -ya septuagenarios-presentaron una demanda en el Tribunal Superior de Santa Mónica, California, acusando a la productora Paramount de explotarlos sexualmente y distribuir imágenes de niños adolescentes desnudos.

Ambos alegan que Zeffirelli les aseguró que no habría desnudos en la película y que usarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio. Sin embargo, hacia el final de la filmación, señalan que el director supuestamente les imploró que actuaran desnudos con maquillaje corporal, “o la película fracasaría”.

De hecho, argumentan que Zeffirelli les mostró dónde se colocaría la cámara y les aseguró que no se fotografiaría ni se publicaría ningún desnudo en la película, aunque terminó pasando lo contrario.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”, dijo Tony Marinozzi, representante de los actores, al sitio especializado.

De acuerdo a la demanda, Hussey y Whiting sufrieron angustia mental y angustia emocional en los 55 años transcurridos desde el estreno de la película. De hecho, a pesar de sus aplaudidas actuaciones, Hussey y Whiting tuvieron carreras actorales muy limitadas después del filme, que obtuvo 4 nominaciones a los Oscar y obtuvo 2 (por Mejor fotografía y Mejor vestuario). Mientras que Zeffirelli siguió cosechando laureles con Hermano Sol, hermana Luna (1972), basada en la vida de San Francisco de Asís, y la miniserie Jesús de Nazareth.

“Las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse. Estos eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de golpearlos. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violados de una manera que no sabían cómo manejar”, dijo en una entrevista el abogado de los actores, Solomon Gresen.

¿Por qué ahora la demanda? Porque una nueva ley en California suspendió temporalmente el límite de tiempo para reclamos de abuso sexual infantil ocurridos en años anteriores. Sin embargo, el italiano falleció el 15 de junio de 2019. Ello explica que la demanda se enfoque en la compañía.

Hasta el momento, Paramount no se ha pronunciado al respecto.