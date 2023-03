Francisco Ortega, escritor chileno: “Me da susto la Inteligencia Artificial”

Desde un principio, el escritor Francisco Ortega (49) tuvo claro que esta no sería cualquier novela. Como suele ocurrir, la inspiración vino a temprana edad, en la época en que se forjan los intereses. Y Ortega tenía claros los suyos, pues leyó dos clásicos de la literatura de ciencia ficción. “Este es un libro que yo quería escribir de chico. Cuando tenía 12-13 años leí Fundación (Isaac Asimov, 1951) y Duna (Frank Herbert, 1965) y en mi cabeza tenía claro que quería escribir algo así. Entonces es una idea que le venía dando vueltas hace mucho tiempo”, comenta a Culto.

De a poco Ortega se hizo una carrera como un nombre clave de la ciencia ficción hecha en Chile. Publicó libros como El número Kaifman (2006), Mocha Dick: La leyenda de la ballena blanca (2016) o El cáliz secreto (2019). Pero en su cabeza, la idea de una novela larga, ambiciosa y compleja seguía rondando.

Alrededor de 2014, Ortega empezó a ordenar sus ideas. Sería una novela que tendría saltos entre el futuro (en el 3500) y el pasado (el 2014). Una inteligencia artificial -Natalia- viajaría en el tiempo para advertirle a unos pocos escogidos que la gran verdad, que no estamos solos en el universo, no es tal. Es el llamado “problema Bahamut”, unas enigmáticas señales emitidas desde un punto muy lejano de la galaxia. Al mismo tiempo, en el 3500 las cosas son diferentes. La Tierra es una república Islámica de raza blanca, Júpiter y Saturno son soles alrededor de cuyos satélites se van a vivir los habitantes no islámicos. Es decir, hay lunas para Estados Unidos, Europa, Iberoamérica, Britania, África, Oceanía, Niponia (Japón y Corea), y en un retorno al pasado, la URSS. Por supuesto, como en la guerra fría, ambas superpotencias vuelven a enfrentarse, ahora en la galaxia. Como si fuera poco, nos muestra los prodigiosos avances de la humanidad, como poder viajar por agujeros de gusano de un lugar del sistema solar a otro, poder modificar la apariencia a elección y los idiomas ya no son una barrera para la comunicación.

Francisco Ortega, autor de Bahamut. Foto: Juan Farías / La Tercera.

Así, en 2016 Ortega firmó contrato con Planeta para publicar la novela que ahora ve la luz. Se llama Bahamut, una ambiciosa y voluminosa novela coral, donde a través de diferentes personajes, se va narrando de manera fragmentada una historia compleja, futurista, pero con mucha actualidad.

“Me demoré porque me costó mucho dar con la estructura. Finamente copié la de 2666, de (Roberto) Bolaño, como novela-río. De hecho, tomé esa novela, la releí, ví cómo Bolaño mezcló los distintos narradores y los cambios y a partir de ahí comencé a ordenar la novela. Originalmente era ordenada: entrabas con la historia de Salomón, y terminaba; luego otra historia, y así una tercera y cuarta parte. Pero con tantas reescrituras comenzó a surgir la idea de tiempo como una esfera, y eso es imaginar el tiempo en 4 dimensiones. Al pensarlo así, volví a esta cosa bolañesca de mezclar todo y que a pesar de los cambios de narradores, tiempos y ejes narrativos, funcionara como un gran todo”.

15.03.2023 Santiago Entrevista al escritor Francisco Ortega. Foto: Juan Farias / La Tercera

En el año 3.500, en lo que anteriormente fue el planeta Tierra, se ha instaurado un gobierno islámico blanco, y el planeta ha sido rebautizado como Mekkah. ¿Por qué esa decisión?

Lo que yo planteo es que este Islam no es como lo entendemos hoy día. Lo que pasa es algo que estamos viendo hoy: culturalmente parece todo dando vuelta, la clase trabajadora está votando por la derecha y las ideas de izquierda son ideas elitistas según la opinión de la masa, no son causas populares. Yo comienzo a trabajar con esa idea y planteo que ante la decadencia de occidente, la ultraderecha conservadora europea necesita un respaldo ideológico religioso, que no lo encuentra ni en la Iglesia Católica ni en las iglesias protestantes, la primera está casi en proceso de desaparición y la segunda no es tan fuerte en Europa como en Estados Unidos. Entonces terminan apropiándose del Islam para sus intereses políticos, y así surge lo que la novela plantea como islamismo blanco, que es parecido a lo que trata Houellebecq en una de sus novelas (Sumisión), pero acá conduce a la Tercera Guerra Mundial y a perder la Tierra.

¿Considera que actualmente hay un choque de civilizaciones occidental e islámica?

Hace rato, y eso viene ocurriendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ,lo que pasa es que hoy día los polos están muy revueltos. Occidente se está achicando mientras China crece, crece, crece, y se están adentrando en Europa, y lo que enseña la historia de la humanidad que es lo que pasa en Europa gatilla en el resto del mundo.

15.03.2023 Santiago Entrevista al escritor Francisco Ortega. Foto: Juan Farias / La Tercera

Entiendo que usó Inteligencia Artificial -Chat GPT- para pulir los diálogos de Natalia. ¿Cómo fue ese proceso?

Sí, el año pasado estaba escribiendo una serie junto a Julio Rojas, El Refugio, y él me mostró la versión Beta de Chat GPT, cuando funcionaba solo en inglés. La novela ya estaba terminada y se me ocurrió corregir algunos diálogos de Natalia -que es una Inteligencia Artificial- usando Chat GPT para que resultara mucho más maquinal y fría. Lo ocupé también para los diálogos en que Natalia responde en alemán. Yo escribía los diálogos y le decía que me los devolviera como si los hubiese escrito un robot, y me los devolvía. Algunos estaban buenos, otros me daban risa, elegí las respuestas que me parecieron más frías. Es fascinante, ¿no lo has usado?

No, no todavía

En la versión nueva, por ejemplo, le puedes pedir que te escriba un cuento en español en que Caperucita conozca a los monstruos de Lovecraft y te devuelve un texto de una página. Funciona.

¿Considera que la Inteligencia Artificial es un tema del que se sabe lo suficiente?

A mí me da susto la Inteligencia Artificial. Creo que hoy día estamos en un momento en que estamos cada vez más cerca en una IA comience a pensar por sí misma. Estamos en los albores de lo que quizás sea el cambio más importante de la historia de la humanidad. Piensa que Chat GPT se empezó a usar de manera masiva hace 3 meses. Hay un programa que se llama Dramathon, que lo probé en versión beta, que te permite escribir con estructura, y se supone que le vas a poder decir ‘edítamelo como en el estilo Stephen King’, y te lo va a hacer. Estas aplicaciones son la primera fase de una evolución que va a llevarnos pronto a robots para hacer tareas mecánicas. Los próximos 10 años de la historia de la humanidad van a ser súper complejos, van a desaparecer trabajos, la Inteligencia Artificial va a terminar reemplazando incluso a los artistas, y eso va a hacer muy heavy.

15.03.2023 Santiago Entrevista al escritor Francisco Ortega. Foto: Juan Farias / La Tercera

¿Diría que esta es su gran novela?

Sí, en el sentido de que es la que más tiempo me ha llevado escribir, la que más me costó escribir, la que más he trabajado. Si bien es la construcción de un universo, funciona como la saga de la Torre oscura, de Stephen King, en el sentido de que si bien, Bahamut no está relacionada con mis libros anteriores, es una suerte de gran crisol de todos mis libros anteriores. Aparecen personajes de la trilogía de los Césares, hay un descendiente del personaje principal de Mocha Dick -que cumple 10 años este mes-, aparece un personaje de la novela Salisbury. Entonces, no es necesario haber leído alguno de mis libros anteriores para leer este, pero quienes los han hecho, encontrarán que esta es una suerte de gran agujero negro, ante el cual orbitan todos los otros libros.

En otro tema, ¿Qué le parece la llegada de Jaime de Aguirre al ministerio de las Culturas?

Conozco su currículo como directivo de TV, trabaja en la industria cultural, me gustaría saber cuál es su propuesta respecto del mundo del libro, que es algo que he echado de menos en este gobierno. Tenemos un Presidente lector, hay buenos propósitos con la industria editorial, pero en este año no he visto políticas del libro y la lectura que sí veía en gobiernos anteriores. Por ejemplo, yo llevo 10 años participando en Diálogo en movimiento, he viajado por casi todas las escuelas de Chile hablando de mis libros más infantiles, y el año pasado fue el que menos tuvo Diálogo en movimiento. Cuando fui a Chillán me dijeron que había problemas con el financiamiento, y tampoco es que uno cobre millones. Me gustaría ver qué va a hacer el nuevo ministro, no lleva mucho tiempo. Ahora, él viene del área audiovisual televisiva, tiene experiencia en industria y muchos colegas reclaman y dicen que hay que alejarse de la industria, yo creo que no. Tenemos que llevar el libro, las artes a una cosa más industrial. Bajaría el IVA al libro, y me parece inaudito que no tengamos una gran feria del libro. Haber pedido Filsa, con lo bueno y lo malo que tenía, es una pérdida tremenda. Claro, existe, pero no tiene editoriales y guste o no, son las editoriales, sobre todo las grandes, las que traían nombres atractivos a la masa lectora y la convertían en un evento. Claro, están la Primavera y la Furia, que son muy buenas ferias, pero son de los independientes. Falta el equivalente a Guadalajara, que es la feria que une a los distintos mundos del libro en una identidad.