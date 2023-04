“Todo lo que sueñas puede ser posible”: Gasolina ingresa al Registro Nacional de Canciones de EE.UU.

Clásico imbatible del género urbano y el mayor éxito de Daddy Yankee, Gasolina se adueñó de un importante honor. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos decidió incluirlo en el Registro Nacional de Canciones, convirtiéndose en el primer tema de reggaetón en alcanzar la distinción.

“Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”, indicó el puertorriqueño en sus redes sociales.

Parte de su disco Barrio fino (2004), el track encabezó el listado de 25 temas que este año lograron la condecoración.

El grupo incluye a Imagine, de John Lennon; Stairway to heaven, de Led Zeppelin; Like a virgin, de Madonna; All I want for Christmas is you, de Mariah Carey; Synchronicity, de The Police, y el tema oficial del videojuego Super Mario Bros.

En su sitio web, la Biblioteca del Congreso señala que los honrados son “tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”.