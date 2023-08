The Big Feastival: uno de los mayores eventos de música y gastronomía llega por primera vez a Sudamérica

Otra cita de fama global aterriza en el fin del mundo. The Big Feastival, el renombrado festival mundial que combina música, comida y diversión familiar, ha anunciado su llegada a Lima, Perú, en marzo de 2024. Esto marcará la primera vez que The Big Feastival se celebre en Sudamérica.

Fundado y celebrado anualmente en la finca del Reino Unido perteneciente a Alex James, conocido por su destacada carrera como bajista de la aclamada banda Blur, y bajo la producción de IMG, líder global en eventos, The Big Feastival se ha establecido como una experiencia única que combina lo mejor de la música en vivo, la gastronomía y el entretenimiento.

“Estamos encantados de llevar The Big Feastival a Lima, un lugar con una rica cultura culinaria y un profundo amor por la música”, dijo Alex James en un comunicado. “Es un honor presentar este festival único en Perú y brindar una experiencia que deleitará los sentidos de todos los asistentes”.

El festival contará con una destacada alineación de artistas de renombre internacional, así como reconocidos chefs peruanos e internacionales que ofrecerán una amplia variedad de delicias culinarias, sumando bienestar y sustentabilidad a esta experiencia calificada de “única” e “irrepetible”.

The Big Feastival en Lima ofrecerá una variedad de escenarios musicales, áreas de comida y bebida, espacios de entretenimiento y bienestar para todas las edades y muchas más sorpresas, según detalla un texto enviado por sus organizadores. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones en vivo de artistas reconocidos, saborear platos preparados por expertos chefs y sumergirse en un ambiente festivo y vibrante.

“Estamos encantados de colaborar con Alex James, IMG y BE YOU!, los organizadores de The Big Feastival, para llevar este evento de clase mundial a Lima”, dijo Domingo Seminario, COO de JoinnUs, la empresa encargada de la venta de boletos de The Big Feastival en Lima.

“Confiamos en que este festival será un hito en la escena cultural de la ciudad y atraerá a amantes de la música y la comida de todo el continente”.

Las ventas de boletos para The Big Feastival en Lima comenzarán pronto.