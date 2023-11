In-Edit Chile 2023 da a conocer su programación completa

En su 19ª versión, el Festival In-Edit Chile acaba de dar a conocer la programación que exhibirá este año en cada una de las tres sedes donde se desarrollará el evento. A saber: Centro Arte Alameda -Sala CEINA; Teatro Nescafé de las Artes y Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Es una cartelera que, como cada año, se centra en la historias en torno a la música, esta vez con películas provenientes de diez países. Entre los destacados, está Jazz on a summer’s day, la versión restaurada del histórico documento del Newport Jazz Festival, celebrado en 1958, con presentaciones legendarias de Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry o Chico Hamilton.

También, los dilemas existenciales de la cantautora australiana Courtney Barnett, en el documental Anonymous Club.

Luego Llamen a Joe, la historia del “abogado del rock” que salvó de varios líos legales a Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luca Prodan, entre muchos otros. También The legacy of J Dilla, el documental que revela el modo de entender la música de J DILLA, un virtuoso de la caja de ritmos y el sampler, capaz de darle forma a beats inolvidables.

Además, el viaje de Cyndi Lauper, una artista única, intérprete icónica y activista pionera en Let the canary sing. También la rave de Fat Boy Slim en Brighton de 2002, el registro de un hito generacional hedonista y caótico, que cambió para siempre la gestión de grandes acontecimientos en el Reino Unido. Hablamos de Right Here, Right Now.

Pasará también la historia breve e incendiaria de The Birthday Party, el grupo de post-punk australiano que acogió los años más extremos de Nick Cave y sus legendarios compañeros de banda, entre Melbourne, Londres y Berlín. Eso lo veremos en Mutiny In Heaven: The Birthday Party.

Puedes revisar el total de la programación de In-Edit Chile 2023 en este link.

Y como siempre, ya se puede comprar el “Abono Splendit Teatro NESCAFÉ de las Artes”, con el que podrás disfrutar de la programación del festival en el del 7 al 10 de diciembre, además de acceso a otras funciones y actividades. Conoce todos los detalles y compra tu abono aquí. Durante los próximos días se anunciará la venta de las entradas por sesión.