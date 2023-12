Quién es Balbi el Chamako, el cantante urbano que acusó ser secuestrado en Valparaíso

Durante el inicio del último fin de semana del 2023, Patricio Oñate, más conocido como Balbi El Chamako, se presentó en la discoteca Living Club en la Región de Valparaíso. Fue luego de este acto, que fue secuestrado durante toda la noche y liberado en la mañana de este sábado.

Es por ello, que su nombre se ha difundido a través de las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, ¿quién es este cantante urbano?

Quién es Balbi El Chamako

Balbi El Chamako inició su carrera musical a los 14 años, desde ahí tiene su nombre artístico. Durante ese tiempo el estilo que le gustaba y hacía era el Rap.

Sin embargo, el cantante se alejó de la música a sus 16 años debido a su paternidad, fue así que volvió a trabajar en la feria, oficio que realizaba su madre y que el conoce desde pequeño.

En el programa “La Junta” de Julio César Rodríguez, el cantante contó que su madre trabajó en la feria. “Andaba conmigo de guagua, vendiendo queques”, detalló.

“Me fui preso varias veces y perdí mucha plata. Me paqueaba harto, levantándome temprano, acostándome tarde, y siempre con el riesgo de que podía perder todo”, añadió mientras hablaba de su regreso a la feria, donde vendía cigarros.

Durante esos años, realizó distintos intentos con su música, aunque esto no estaba produciendo como él necesitaba. Hasta que, decidió hacer una versión mambo, un estilo musical distinto a los que él acostumbraba, de “Yo tengo un ángel”. “Era la última canción que iba a hacer y eso me abrió la puerta a lo que soy hoy”, señaló en el programa “Urbanos a Prueba”.

Fue así que esta se transformó en su primera canción publicada en su cuenta oficial, el 3 de octubre de 2019. La composición cuenta con casi 7 millones de reproducciones.

Su carrera musical e inversiones

Desde ese minuto, vio su carrera en despegue, donde ha colaborado con distintos artistas urbanos, entre ellos: Ak4:20, Julianno Sosa, Pablo Chill-E, Standly, Alexio, Marcianeke, Jere Klein, King Savagge, Cris Mj, Pailita, Jairo Vera y Harry Nach.

Asimismo, de sus canciones más populares son ‘Ese corte’, ‘Ibiza’, ‘Lo Mismo Que Yo Remix’, ‘Pasame La Botella Remix’, ‘Ponle’, entre otras.

Por otra parte, señaló en el programa “Urbanos a Prueba” que no solo ha invertido en su carrera musical. “Estamos ahí luchando, porque uno no sabe, yo espero cantar hasta el día que me muera, pero si ni Dios lo quiera me pasa algo, necesito tener ingresos igual, una barbería, un local de comida, un estudio, cosas así”, indicó.