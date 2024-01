¿Quién es Elly Conway? La misteriosa autora de ‘Argyll’ que los usuarios creen que es Taylor Swift

Elly Conway es un misterio. No hay fotos suyas, su biografía en la página web de la editorial tiene apenas dos líneas y sus redes sociales no aportan indicios de su identidad. Al igual que la historia que creó, es un enigma.

Para aclarar el panorama con los datos que existen, Elly Conway es la autora del thriller de espías Argylle, libro publicado recientemente por la editorial Grijalbo, perteneciente al conglomerado Penguin Random House.

Lo curioso es que incluso antes del lanzamiento del ejemplar, ya estaba confirmada la adaptación cinematográfica de la historia desde 2021, que estaría a cargo de Apple TV+ y del director Matthew Vaughn, responsable de éxitos como Layer Cake (2004), X-Men: primera generación (2011) y las cintas del mundo de Kingsman.

Poco se sabe de la escritora y son muchos los que se divierten uniendo cabos para descubrir la verdad. Es más, hay quienes vinculan a Conway con la cantante estadounidense Taylor Swift por diferentes coincidencias. ¿Será la intérprete de All too well la creadora del universo de Argylle?

¿De qué trata Argylle?

Antes de desmenuzar los detalles que podrían conectar a la misteriosa escritora con Taylor Swift, es necesario despejar los aspectos cruciales de la trama de este thriller, cuya adaptación parece difuminar los límites de la ficción con la realidad.

La historia sigue a Christopher Clay, quien, abandonado por sus padres en Rusia, fue adoptado por una familia estadounidense. Convertido en Vasily Federov, un hombre de negocios rico, vuelve a su país natal para transformarlo en el centro del poder. No obstante, deberá enfrentarse antes a Frances Coffey, legendaria agente de la CIA y su equipo de agentes especiales, entre los que está Aubrey Argylle, cuyo pasado familiar le ayudará a encontrar, antes que Federov, el escondite de un tesoro napoleónico arrebatado y ocultado por los nazis.

Si bien se había fijado el lanzamiento del libro para 2023, este se atrasó para 2024. ¿La fecha oficial? No hay claridad. Según People, el título sería lanzando el 2 de enero de este año. Sin embargo, de acuerdo con lo que consigna IMDb, este estará disponible el 9 de enero, lo que se corresponde con la venta disponible en Amazon, que ya está agotada.

Ghana Celebrities | Libro Argylle

Argylle, la película

Ahora bien, la adaptación cinematográfica del libro incorpora a Elly Conway como un personaje más, el que será interpretado por Bryce Dallas Howard (Historias Cruzadas, Jurassic World: Mundo Jurásico, etc.) en el filme.

De esta forma, la película seguirá a una novelista que, por accidente, se ve inmiscuida en el verdadero mundo de los espías, dándose cuenta de que la ficción que ha creado comienza a materializarse.

Sobre el reparto, Henry Cavill dará vida a Aubrey Argylle, mientras que el ganador del Oscar por Tres anuncios por un crimen, Sam Rockwell, será otro espía llamado Aiden. Catherine O’Hara (Mi pobre angelito) será la madre de la escritora y Dua Lipa, en su faceta de actriz, interpretará a LaGrange. Otros rostros conocidos como John Cena, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose y Haruka Oshima integrarán el elenco.

De acuerdo a Deadline, el filme producido por Cloudy Productions llegará al cine el 2 de febrero de 2024, antes de ser transmitida por Apple TV+.

Por qué se cree que es Taylor Swift

“Vive en algún lugar de Estados Unidos. Ella nació y creció el norte del estado de Nueva York. Escribió su primera novela sobre el agente Argylle mientras trabajaba como camarera en un restaurante nocturno”, dice la biografía de la escritora en Penguin Random House.

Oficialmente, esa es la única información disponible.

La autora tiene Instagram, pero solo integra fotos cotidianas o relacionadas con el libro y la película. Sigue a 25 personas, entre ellas, a la actriz Bryce Dallas Howard y otros miembros del reparto, al Grupo Random House, al medio The Telegraph, a la escritora Bonnie Garmus, entre otras figuras de la esfera literaria y cinematográfica.

El medio The Hollywood Reporter ha intentado contactar a la autora sin éxito. “La comunicación con un publicista de Ballantine Books, el sello que publica Argylle, se cortó después de que la conversación giró hacia preguntas sobre la autora”, escribieron.

¿Y por qué el público piensa que Elly Conway y Taylor Swift son la misma persona? La primera pieza del rompecabezas tiene relación con los rombos y el rojo. Sí, leíste bien. La afición de la cantante por usar jerseys de rombos - estética clave en la cinta Argylle- y su cabello pelirrojo, la relacionan con el perfil físico elegido para la elección de la actriz Bryce Dallas Howard.

Asimismo, Taylor Swift ha grabado alguno de sus temas en los estudios Conway de Los Ángeles, lo que haría un guiño al apellido de la escritora. Además, los fanáticos se preguntan cómo esta misteriosa autora logró tal hazaña, porque… ¿Qué autor o autora que publica su primer libro conseguiría una adaptación al cine (con Henry Cavill y Dua Lipa) incluso antes de que se lance el texto?

Respecto al último indicio, este hace alusión a las similitudes entre el gato de la película con el de la intérprete y la mochila que esta usa para transportarlo. No obstante, esto fue desmentido por el director de la cinta, quien explicó que el felino aparecido en pantalla se trata de su gato, Chip.