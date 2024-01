Justin Timberlake regresa tras 6 años con nuevo single y video

Justin Timberlake lanza su nuevo sencillo Selfish junto con el video musical a través de RCA Records. Un canción infusionada de pop, impulsada por sus melodías contagiosas y las voces icónicas y conmovedoras de las estrellas.

Escrita por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen y producida por Timberlake, Louis Bell y Cirkut, Selfish es la primera música en solitario de Justin desde su disco Man of the Woods de 2018.

El video, dirigido por Bradley J. Calder (SZA, Tinashe), da vida a la introspección de la canción al abrir el telón del proceso de producción y mezclar la línea entre actuación y realidad. Es un retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona.

El sexto álbum de estudio de Justin, Everything I Thought It Was, saldrá a la venta el 15 de marzo. Puedes reservarlo aquí.