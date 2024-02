Upgraded: apuntes sobre la nueva comedia romántica de Camila Mendes que ya está en Prime Video

Este viernes 9 de febrero se estrenó Upgraded, el nuevo protagónico de Camila Mendes (Riverdale). Se trata de una comedia romántica con Archie Renaux (Sombra y hueso) como el interés amoroso.

Está dirigida por Carlson Young, reconocida actriz con aparición en 35 producciones, destacando su papel como Brooke Maddox en la serie de televisión Scream. Esta es su segunda experiencia dirigiendo un largometraje, la primera fue con The blazing world (2021), una cinta de terror.

Mendes interpreta a Ana, una artista que busca una beca en su profesión. Es invitada a Londres para un viaje de trabajo de última hora, y en el avión conoce a William, un millonario que capta su atención; él la confunde con su jefa, lo que desencadena los eventos de la cinta.

¿Qué ha dicho la crítica especializada?

Variety, en primer lugar, opinó: “Los temas reconfortantes que implican aferrarse a los sueños y no devaluar la propia autoestima suponen una mejora esperanzadora de la norma. Y lo mejor es que hay cineastas capaces de pilotar este viaje transformador”.

The Guardian, puntuando con tres estrellas sobre cinco, señaló: “Con la seguridad de su fórmula de la comedia romántica y la terrenalidad de las interpretaciones de Mendes y Renaux, no es difícil pasar por alto algunos momentos flojos”.

Collider, por su parte, fue más tajante: “Aunque el producto final sigue siendo divertido, los que esperaban una comedia romántica clásica se quedan con una película que se inclina más por la comedia que por lo romántico”.

¿Quiénes son los protagonistas?

Esta es la primera vez que ambos actores trabajan en conjunto. Camila Mendes se hizo conocida por su papel como Verónica Lodge en la serie Riverdale, con Lili Reinhart, Cole Sprouse y KJ Apa en los protagónicos. En 2022 lideró junto a Maya Hawke (Stranger things) la cinta Revancha ya, disponible en Netflix y en 2020 la cinta de suspenso Mentiras peligrosas.

Archie Renaux ha desarrollado su carrera en producciones juveniles, normalmente románticas. Actúa en las películas Voyagers (2021) y Morbius (2022). Su anterior estreno fue The other Zoey, una cinta protagonizada por Josephine Langford (After) y Drew Starkey (Yo soy Simón). El papel que lo lanzó a la fama lo obtuvo en la serie de Netflix, Sombra y Hueso, adaptación del libro de fantasía homónimo de Leigh Bardugo, en la que interpreta a Mal, mejor amigo de Alina Starkov (Jessie Mei Li) y contrincante de El Oscuro (Ben Barnes) –con quien ya había trabajado en la miniserie El cazafortunas (2019)–.

Esta corresponde a la décima película financiada por Gulfstream Pictures, parte de la compañía Warner Bros Studios. “Estamos encantados de trabajar con los enormemente talentosos Camila Mendes, Carlson Young y Archie Renaux, mientras abren el telón del mundo del arte en esta divertida y atractiva comedia romántica”, fueron las palabras de Mike Karz y Bill Bindley, pertenecientes a la productora, entregadas a Deadline.

Dónde ver Upgraded

La película se encuentra disponible con la suscripción de Prime Video. Durante el primer día de estreno ingresó a las diez producciones más vistas del país.