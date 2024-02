The Eras Tour Film de Taylor Swift llega al streaming: cómo verlo en Disney+

En medio de los anuncios de los resultados financieros de Disney del primer semestre de 2024, se dieron a conocer nuevos proyectos de la compañía y próximas adiciones al catálogo de la plataforma de streaming.

Sobre esto último, Bob Iger, director ejecutivo de Disney, informó que The Eras Tour (Taylor’s Version), se publicará el 15 de marzo de este año en Disney+. Se trata de una versión grabada de la exitosa gira que trajo a Taylor Swift a Latinoamérica por primera vez a finales del año pasado, con tres fechas en Argentina a las que miles de chilenos asistieron.

“Presentará el concierto en su totalidad, incluida la canción Cardigan y cuatro canciones acústicas adicionales que no estaban en el lanzamiento en cines o en la compra digital de la película”, adelantó el director. “Sabemos que al público le encantará la oportunidad de revivir a la electrizante Taylor Swift, cuando quieran, en Disney+”.

The Eras Tour (Taylor’s Version)

Tras diecisiete años de carrera, la artista, que hasta ahora cuenta con diez álbumes de estudio, comenzó en marzo de 2023 el The Eras Tour. En un concierto de más de tres horas de duración, la cantante repasa “era por era” las canciones que la han llevado a ser considerada la industria musical en sí. Con un impacto económico significativo en los lugares que visita –según Forbes, en 2023 el 7% de los vinilos vendidos en Estados Unidos, con más de tres mil millones de copias vendidas solo en ese país–.

También fue nombrada Persona del año por la revista Time en 2023. El texto que acompaña la entrevista de ese momento comienza con la frase: “Taylor Swift me está contando una historia, y cuando Taylor Swift te cuenta una historia, la escuchas porque sabes que será buena, no sólo porque ha tenido una vida extraordinaria, sino porque es una narradora extraordinaria”.

Cada álbum tiene una estética, ritmo y concepto distinto, lo que permite que en vivo, la representación de cada una incluya cambios de vestuario y escenografía. En cada espectáculo presenta un setlist específico que se repite en las distintas fechas, con dos canciones en un set acústico que cambia en cada show. En la versión de la película que llegó a los cines, las canciones sorpresa eran You’re on your own, kid y Our song.

Luego de su salida de las salas de proyección, estuvo disponible para su compra en las plataformas, en una versión extendida, que incluía Long Live, The Archer y Wildest Dreams. Según lo informado por el director de Disney, la versión que llegará a la plataforma incluirá Cardigan y cuatro canciones sorpresa aún no anunciadas.

Taylor Swift

Con más de 60 presentaciones en 2023, se convirtió en la primera gira en recaudar más de un billón de dólares, convirtiéndose en el tour más exitoso de la historia, superando a Elton John en el Farewell: Yellow Brick Tour.

En su estreno en cines, acumuló más de 260 millones de dólares, recibiendo también una nominación en los Globos de Oro en la nueva categoría de Logro cinematográfico y de taquilla.

Taylor Swift y su récord en los Grammy 2024

En los Premios Grammy celebrados el pasado domingo 4 de febrero, la artista estadounidense estuvo nominada en siete categorías. En esta oportunidad logró llevarse dos galardones: Mejor álbum pop vocal y Álbum del año.

Con ambos reconocimientos ocurrieron cosas importantes. En la primera oportunidad, subió a recibir su Grammy número 13 –su conocido número de la suerte– y aprovechó la oportunidad para dar un inesperado anuncio: su onceavo álbum, The tortured poets department, se lanzará el próximo 19 de abril en todas las plataformas. Sus fanáticos habían pronosticado que la cantante ocuparía el espacio para anunciar la regrabación de Reputation, uno de los últimos discos que falta dentro de los Taylor’s Version.

El último premio de la noche fue anunciado por Céline Dion. Este corresponde a la cuarta vez que Swift recibe el Álbum del año, convirtiéndose en la artista que más veces ha ganado el importante reconocimiento. Superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simone.

Los álbumes que han recibido el premio son Fearless (2008), 1989 (2014), Folklore (2020) y Midnights (2023).

Taylor Swift durante un show de su gira mundial The Eras Tour en Nashville. (AP Photo/George Walker IV, File)

Este 7 de febrero retomó el tour luego de finalizar su –complejo– paso por Latinoamérica. El recorrido sigue esta vez por Asia, con las cuatro primeras fechas en Tokio.

En agosto de 2023 realizó cuatro presentaciones en México, bastante exitosas. Luego tres en Argentina, en noviembre; visita al país trasandino que tuvo el suceso de las swifties mojadas, donde tuvo que reprogramar el concierto del viernes 10 para el domingo 12. Terminando el recorrido por el Cono Sur, hizo cinco fechas en Brasil, en las que la ola de calor que afecta al país llegó a temperaturas extremas; en una de las fechas una fanática falleció antes de iniciar el show, debido a un golpe de calor.