La emotiva aparición de Billie Eilish, la gran favorita para el Oscar a Mejor canción original

What was I made for? de Billie Eilish es uno de los temas nominados al Oscar a Mejor canción original. De esa forma, la cantante estadounidense interpretó emotivamente el single que cierra Barbie, película éxito en taquilla protagonizada por Margot Robbie. Este fue el primer número musical de la jornada.

Acompañada de su hermano Finneas O’Connell en el piano, interpretaron la canción que fue compuesta exclusivamente para la cinta de Greta Gerwig, filme que está nominado en ocho categorías de los premios de la Academia.

Billie Eilish and Finneas O'Connell, nominated for Best Original Song for "What Was I Made For?" from "Barbie", walk on the red carpet during the Oscars arrivals at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Las nominaciones que recibió la película de la muñeca de Mattel fueron por Mejor guion adaptado, Mejor actor de reparto –Ryan Gosling–, Mejor diseño de vestuario, Mejor actriz de reparto –America Ferrera–, Mejor canción original –I’m Just Ken y What was I made for–, Mejor diseño de producción y Mejor película.

Sin embargo, la ausencia de la actriz protagónica y la realizadora del filme, en las categorías respectivas, sorprendió a los fanáticos de Barbie.