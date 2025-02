Kendrick Lamar triunfa en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Ante una audiencia de más de 100 millones de personas, Kendrick Lamar fue el encargado de dar el show de medio tiempo, en un partido protagonizado por Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles en el marco del Super Bowl LIX.

El actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, fue el encargado de introducir el espectáculo, exclamando: “Es su Tío Sam y este es el gran juego americano”. El escenario simulaba un tablero de juego, con luces que indicaban “Inicia aquí” al principio y “Juego Terminado” al final.

El rapero originario de Compton ofreció un espectáculo de 13 minutos con una selección de sus mayores éxitos, incluyendo Squabble Up, HUMBLE, GNX, Tv Off y su más reciente tema de 2024 dirigido a Drake, Not Like Us.

Durante su presentación, Kendrick Lamar rindió homenaje a los Estados Unidos. Sus bailarines, vestidos con trajes que evocaban los colores patrios, rojo, blanco y azul, llegaron a formar una imagen que representaba la bandera estadounidense, añadiendo un elemento visual y simbólico al show.

El público estaba expectante para ver si Lamar interpretaría Not Like Us, una canción envuelta en controversia por la demanda de Drake. El rapero jugó con los espectadores al comentar: “Quiero interpretar su canción favorita, pero saben que les encanta demandar”, aludiendo directamente a la batalla legal en curso.

El espectáculo tuvo un respiro cuando SZA, vestida de rojo, se unió a Kendrick Lamar para interpretar Luther y All the Stars.

Tras su performance con la cantante, Lamar sorprendió al público al interpretar Not Like Us. El rapero optó por no incluir la palabra “pedófilos” en la línea “Certified lover boy? Certified pedophiles -¿Mujeriegos Certificados? Pedófilos certificados-”.

Además de la presencia de Lamar, el público disfrutó de la aparición de invitados especiales como DJ Mustard y Serena Williams, la famosa tenista y expareja de Drake. El artista cerró el espectáculo con su tema Tv Off.

La participación de Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una muestra más de su exitosa trayectoria. Tras su invitación en 2022, junto a figuras como Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, el cantante aprovechó esta oportunidad para destacar su propio camino en la industria musical. “Pienso en todo el trabajo que me llevó estar acá”, expresó, resaltando el esfuerzo que lo llevo hasta el importante evento.

Para el rapero y reciente ganador del Grammy a Canción del Año, su participación en el Super Bowl es un sueño hecho realidad. El artista confesó que nunca pensó en formar parte de un evento así, y ahora ve esta oportunidad como un reconocimiento a su trayectoria y una plataforma para conectar con audiencias masivas a través de su música.

Mira a continuación la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX