Cinco ligados a la música y dos periodistas: quién es quién del jurado del Festival de Viña 2025

Bacilos

La banda estadounidense de pop latino está formada por el colombiano Jorge Villamizar y el brasileño André Lopes, tras el retiro del puertorriqueño José Javier Freire, en 2021.

El dúo se presentará durante el cierre de la primera noche del certamen viñamarino, el próximo 23 de febrero.

Dos han sido las veces que Bacilos se ha parado sobre la Quinta Vergara, primero en 2004 y luego en 2007. Sin embargo, los intérpretes de Tacabo y Chanel (2000) son visitantes recurrentes de nuestro país; por ejemplo, el año pasado se presentaron en el Festival de Las Condes y el Gran Arena Monticello.

Jorge López

El actor chileno Jorge López se integra al jurado del Festival de Viña 2025. Si bien es un rostro nuevo para algunos, el artista es reconocido por los espectadores habituales de las plataformas de streaming como Netflix o quienes crecieron con Disney.

López protagonizó la serie infantojuvenil Soy Luna (2015), producida en Argentina por Disney Channel Latinoamérica. Posteriormente, se incorporó al elenco de la serie española Élite, donde interpretó al hermano de Lucrecia, Valerio.

Con 7,8 millones de seguidores en Instagram, el actor también participó en películas de Prime Video como Sayen: la ruta seca (2023), Mala fortuna (2023)−donde actúa la chilena Antonia Zegers−y Bellas Artes, serie de Movistar+.

Catalina Edwards

Catalina Edwards es periodista chilena nacida en Viña del Mar. Desarrolló parte importante de su carrera en televisión en Mega, el canal organizador. Sin embargo, dejó la señal en 2019, pero sin dejar el Grupo Bethia: se centró en la conducción radial en Radio Infinita, donde tiene cuatro programas radiales.

En la estación conduce Más que números con el economista Patricio Eskenazi; Algo diferente en que hay de nuevo en solitario, Qué hay de nuevo con Matías de La Maza y Benjamín Cantín y Viaje infinito, también en solitario.

Además, la periodista es creadora de contenido en redes sociales, espacio en el cual comparte videos sobre estilo de vida y running.

Nicolás Oyarzún

El actor es uno de los rostros más fuertes del área dramática de Mega. Fue protagonista del remake de El señor de la Querencia y también lideró otros proyectos como Isla Paraíso, Edificio Corona y Generación 98′.

Además, el actor de origen viñamarino dedica tiempo al teatro. Su último proyecto en las tablas fue Lucas y yo, junto al actor Fernando Godoy, bajo la dirección de Elisa Zulueta y con la música de Pablo Ilabaca.

Actualmente, es pareja de la también actriz Carmen Zabala e incursiona en el mundo del podcast con Godoy, en Eso lo digo yo.

Kidd Voodoo

El cantante urbano Kidd Voodoo fue una de las revelaciones del género el año pasado. La movida agenda de David León- su nombre real- inició en el Festival del Huaso de Olmué, donde cantó Winter Love junto a Princesa Alba. Posteriormente, se sumó a la cruzada solidaria Juntos Chile se Levanta con Young Cister, instancia que pretendía reunir fondos para los damnificados de los incendios de febrero de 2024.

En esa oportunidad, ambos fueron presentados por el presidente de la República, Gabriel Boric.

Posteriormente, hizo su debut en la Quinta Vergara junto a Consuelo Schuster y Soulfia, al cantar en la obertura el inicio de Un mar de gente, de Los Jaivas.

Olvidarme fue la canción con la que inició su carrera en 2019. Tras lanzar varios sencillos, en 2021 participó en su primera colaboración con Felipelblessed y Drago200, llamada Condená. Desde ahí siguió sumando temas con reconocidos artistas de la escena como DrefQuila, Young Cister, Easykid y AKRILLA.

Además de ser jurado, KiddVoodo es uno de los artistas chilenos que integran la parrilla del Festival de Viña 2025. El artista compartirá noche con Duki y Eladio Carrión durante el 28 de febrero, la última jornada del festival.

Emilia Dides

Emilia Dides, de 25 años, se convirtió en una de las figuras del momento en el espectáculo nacional. La joven fue elegida para representar a Chile en el Miss Universo 2024, instancia en la que clasificó entre las 12 finalistas por votación popular.

Su talento y carisma encendió nuevamente el furor por el certamen de belleza que ganó Cecilia Bolocco en 1987.

Canta desde los siete años, pero sus primeros pasos en el espectáculo los dio en 2019, durante la segunda temporada de Rojo: el color del talento, de Televisión Nacional de Chile (TVN). En esa instancia, su coach fue Leandro Martínez, participante de la primera edición del programa en 2002.

La cantante nacional se presentará junto a Plácido Domingo y Verónica Villarroel.

Desde ese momento, bajo el nombre artístico de Emi D, ha lanzado sencillos como Hay Peligro (2023), Quiéreme bien (2023), Talón de Aquiles (2022) y Ya no quiero verte (2022). Además, realizó una colaboración con quien era su pareja, el cantante Toa Valantin —también exconcursante de Rojo—, llamada Inevitable (2023), bajo la producción de Jack Massic.

Su sencillo más reciente es Alter Ego (2024), en colaboración con la cantante dominicana Rosaly Rubio.

Recientemente, la cantante y modelo participó en el acto inaugural del Festival de Las Condes, junto al coro ciudadano EnCanta Las Condes, donde hicieron un homenaje a Zalo Reyes, Los Ángeles Negros y Cecilia la Incomparable.

Además, mañana 13 de febrero la artista se sumará al concierto del tenor Plácido Domigo, junto al también chileno Andrés de León.

Paolo Bortolameolli

El reputado director de orquesta Paolo Bortolameolli se suma al jurado del Festival de Viña.

El oriundo de la Ciudad Jardín es uno de los más destacados de Latinoamérica: tiene un Máster en Música de la Escuela de Música de Yale (2013), un Diploma de Interpretación de Posgrado del Instituto Peabody (2015), un Diploma en Interpretación de Piano de la Universidad Católica de Chile (2006) y un Diploma en Dirección de Orquesta de la Universidad de Chile (2011).

Paolo Bortolameolli, Director de orquesta Foto: Luis Sevilla

En la actualidad, es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile y fue nombrado recientemente director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago del Teatro Municipal de Santiago - Ópera Nacional de Chile, para el período 2026-2028.

Claudio Narea

Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros, se suma a los nueve miembros del jurado. El guitarrista se mantiene como un “guardián” de la música de la histórica banda.

Actualmente, el músico de 53 años toca con su banda en diversos escenarios del país, reviviendo el catálogo de los sanmiguelinos.

Rodrigo Sepúlveda

El periodista de Mega no solo será jurado, sino también uno de los coanimadores del evento. Tal como anunció la casa televisiva, el conductor acompañará a Karen Doggenweiler en algunos momentos del certamen.

El locutor de Radio Romántica, conocido también como “Sepu”, dijo a Only Fama sobre su rol: “Soy como soy, no puedo cambiar mi personalidad, soy el mismo de siempre, no por pararme en un escenario, voy a ser distinto, tratar de hacer un personaje. Me va a fluir lo que tenga que fluir y más encima estando con Karen, todo sale súper fácil, sencillo, tenemos un fiato tremendo, entonces me parece que vamos a hacer una dupla por un ratito, por una noche, súper entretenida”.

Además de Meganoticias Alerta, el periodista lidera el programa Te invito en el mismo canal, espacio en que realiza entrevistas en profundidad.

El programa contará con 12 capítulos