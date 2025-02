Conciertos postergados por salud y una foto con Shakira: el camino de Sting para su noveno concierto en Chile

La historia de Sting con Chile sumará un nuevo capítulo este viernes 21 de febrero, gracias a un concierto en el Movistar Arena, en el marco de su gira Sting 3.0. El músico de 73 años aterrizará en suelo nacional luego de tres fechas en Brasil, citas que dieron inicio a su paso por Latinoamérica, que continuará el 23 de febrero en Buenos Aires y el 26 en Lima.

Si bien el ex The Police se barajaba a nivel de rumores como una carta potente para el número anglo del Festival de Viña 2025, el inglés mantuvo su fecha en el Movistar Arena y a la Quinta llegarán Incubus y The Cult.

Para el venidero concierto del recinto del Parque O’Higgins, el astro inglés llegará acompañado del guitarrista Dominic Miller y también del baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers). Además, será teloneado por el cantante chileno Javier Barría.

Ayer, 19 de febrero, se liberaron nuevas ubicaciones para el concierto de larga duración, aunque con vista parcial. Además, en PuntoTicket aún hay entradas para la zona Diamante ($301.440), Golden Silver ($94.200) y Silver ($94.200).

Esta será la novena oportunidad en que Sting se presenta en solitario en Chile. Su última vez fue en octubre de 2018, cuando estuvo junto al cantante y productor jamaicano Shaggy, con quien había lanzado el álbum conjunto 44/876.

Sting: a horas del Movistar Arena

Hace un mes aproximadamente, Sting postergó dos conciertos en Estados Unidos debido a una condición médica no especificada.

“Por recomendación de su médico, debido a una enfermedad, es con gran pesar que Sting se ve obligado a cancelar su aparición en los premios Bass Magazine Awards este jueves y posponer sus conciertos STING 3.0 en Phoenix, Arizona (originalmente programados para el 24 de enero) al 1 de junio y Wheatland, California (originalmente programados para el 26 de enero) al 28 de mayo”, se leía en un comunicado en su página oficial.

Así, sus shows en Phoenix, Arizona, y Wheatland, California, fueron reprogramados para junio y mayo, respectivamente. Además, como consigna el mensaje, se restó de los Bass Magazine Awards, donde recibiría un premio de trayectoria.

British musician Sting performs during his concert in Papp Laszlo Budapest Sports Arena in Budapest, Hungary, Tuesday July 2, 2019. (Balazs Mohai/MTI via AP)

Sin embargo, volvió a los escenarios para el show en apoyo a los damnificados por los incendios en Los Angeles, instancia en la que estuvieron presentes Lady Gaga, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Katy Perry, P!nk, No Doubt, Olivia Rodrigo y Stevie Wonder.

Para la tranquilidad de sus fanáticos chilenos, la visita de Sting en Brasil se desarrolló sin contratiempos. De hecho, fue a ver el concierto de Shakira en el Estadio Morumbí de São Paulo, e incluso, la visitó en su camerino posterior al show y se sacaron una foto.

La prensa internacional ha destacado el nivel vocal de Sting, su cancionero y el carácter íntimo de su presentación. De acuerdo a anteriores conciertos, se espera que el setlist integre temas de The Police como Voices inside my head, Message in a bottle, Synchronicity II y Driven to tears; intercaladas de temas en solitario como Fields of gold, When the angels fall, Englishman in New York, Desert Rose o Shape of my heart.

Habrá que esperar para saber si el británico agregará a la lista They dance alone, canción que dedicó a las mujeres chilenas que bailaban cueca sola durante la dictadura. El emotivo tema, que forma parte del disco ...Nothing like the sun (1987), destaca a aquellas que bailan el baile nacional con la fotografía de un desaparecido. Ya incluyó el tema en varias de sus presentaciones anteriores en el país, como en 2011 en el Festival de Viña.