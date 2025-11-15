OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    30 años de Toy Story: Los juguetes que viajaron al infinito y más allá

    Hace tres décadas se estrenó la película con el vaquero Woody y el astronauta Buzz Lightyear. Financiada por Disney y Steve Jobs, el filme de John Lasseter fue el primer largometraje animado de la historia y cambió la historia del género.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Woody (voz de Tom Hanks) y Buzz Lightyear (voz de Tim Allen) son los protagonistan del clásico animado Toy Story.

    El 19 de noviembre de 1993, en un día que los trabajadores de Pixar recuerdan como el “incidente del viernes negro”, los ejecutivos de Disney vieron la primera mitad terminada de Toy Story. Según el actor Tom Hanks, que dio voz al vaquero Woody, su personaje era un “auténtico idiota” y los malentendidos creativos entre ambas compañías habían dado a luz una historia frágil y sin destino. El director John Lasseter, un hombre optimista por naturaleza, llegó a decir que la trama “estaba llena de los personajes más infelices y malvados que jamás habíamos visto”.

    Como suele acontecer con los grandes estudios, el resultado fue la cancelación momentánea del que sería el primer largometraje de animación de la historia. El presidente de Walt Disney Animation, Peter Schneider, pidió una reelaboración completa del guión, pero además quería el fin de la disputa entre el jefe de la División Fílmica, Jeffrey Katzenberg, y el creador de la cinta, John Lasseter. En un verdadero diálogo de sordos, el primero pedía “más tensión” en la historia, mientras el director y sus hombres en Pixar buscaban agregar más referencias adultas.

    Buzz Lightyear no es consciente de ser un juguete en Toy Story. jrod

    Dentro de tres meses, en febrero de 1994, los guionistas de Pixar regresaron a Disney con una oferta imposible de rechazar. Woody, el vaquero parlante de trapo, pasó de ser un tirano a un tipo bastante sabio, y Buzz Lightyear experimentó el cambio que transformó totalmente la trama: no era consciente de ser un juguete, tratando de convertirse en un auténtico héroe espacial en un mundo en miniatura.

    Un año y nueve meses después, el Día de Acción de Gracias del 22 de noviembre de 1995, Toy Story se estrenó en 2.500 cines de Estados Unidos. Todos tenían confianza en la calidad de la película, pero pocos en su éxito comercial, un presentimiento falso que fue desmentido por los 350 millones de dólares que ganó en el mundo ese año.

    El señor cabeza de patata en Toy Story (1995). jrod

    Steve Jobs, dueño de la compañía Pixar y mecenas de John Lasseter en sus momentos más necesitados, dijo antes del estreno que con 75 millones se conformaba, con 100 millones ya era rentable, pero que si la película superaba la barrera de los 200 millones, “Disney y yo ganaríamos muchísimo dinero”.

    Lo último fue más que un presagio, pues las películas Pixar se transformaron en la tabla de salvación financiera de Disney por los próximos 10 años y en una fuente de creatividad, innovación, premios y dinero hasta hoy, cuando recién se observan vientos de estancamiento.

    Woody y la pastorcita Betty en Toy Story. jrod

    Pero además la industria de la animación cambió para siempre desde Toy Story, desatando un reguero inagotable de películas digitales que, de paso, provocó la creación de nuevos estudios como Dreamworks Animation (Shrek) o Illumination Entertainment (Mi Villano Favorito), entre muchos.

    Píxeles vs. Lápices

    Hasta antes de Toy Story, los mayores éxitos animados pertenecían a la animación tradicional o una mezcla de ésta con técnicas digitales y captura en movimiento. El Rey León, estrenada un año antes que Toy Story, fue realizada bajo la última mixtura de métodos. Por el contrario, en la medida que la compañía Pixar fue ganando terreno dentro de Disney, ésta se transformó en una empresa casi totalmente de animación digital.

    Una de las características intrínsecas de la animación computacional fue el realismo que se le podía dar a cada escena. En cambio, por muy hábil que fuera la mano humana jamás podría igualar el detallismo de los píxeles digitales.

    Esta virtud fue la que primero asombró a todo el mundo con Toy Story y su director John Lasseter la explicaba así en 1995: “Teníamos que hacer que todo pareciera más orgánico. Había que crear cada hoja y cada brizna de hierba. Teníamos que dotar al mundo de un sentido histórico. Por eso las puertas están abolladas y los suelos tienen marcas”.

    Buzz Lightyear y los marcianitos verdes en Toy Story 2. jrod

    Aún así, el éxito de una película depende tanto de su visualidad como de su narrativa. En ese sentido, Toy Story partió con desventaja. Nadie en Pixar tenía demasiada experiencia en guiones y no fue hasta después de la intervención de varios libretistas que se pudo lograr con la historia final.

    Eso sí, la premisa de darle vida a lo inanimado nunca fue traicionada. La idea venía de una vieja obsesión de John Lasseter, quien allá por 1983 ya había sido despedido en condición de empleado de Disney al tratar de comprar el improbable guión de El Tostadorcito Valiente, sobre un tostador eléctrico, una lámpara, una aspiradora y un calientacamas.

    Woody y Buzz en Toy Story. jrod

    Fuera de la compañía del ratón Mickey, Lasseter se las arregló para trabajar en Lucasfilm, de propiedad de George Lucas. Ahí llegó a liderar su mini compañía Pixar y en 1988 ganó el Oscar al Mejor Corto Animado con Tiny Toy, un antecedente de Toy Story, ésta vez sobre las caprichosas aventuras de un hombre de hojalata.

    A esas alturas del partido, Steve Jobs había adquirido Pixar y vio en Lasseter a un alma gemela, un visionario expulsado de Disney por ser demasiado creativo de la misma manera que él había sido despedido de Apple años antes.

    Jessie y Tiro al Blanco en una imagen de Toy Story 5, con estreno para el 2026. Pixar

    Bajo el paraguas financiero infatigable del magnate, Pixar desplegó alas y desarrolló el primer largometraje animado de la historia. Sería la historia de los juguetes de Andy, un entrañable relato de amistad entre un vaquero de trapo a cuerda y un astronauta presumido que dice “al infinito y más allá”, expresión que le sirve para proyectar su legado.

    No es poca cosa y nadie lo hubiera esperado. Van 30 años y para el 2026 se espera el estreno de Toy Story 5, la nueva secuela de una saga inacabable que le hace honor al grito de guerra de Buzz.

    Más sobre:Toy StoryPixarDisneyAnimaciónJohn LasseterTom HanksTim AllenSteve JobsCineToy Story 5Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    5.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla
    Chile

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre
    Negocios

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA
    El Deportivo

    España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA

    El nuevo Chile que modela Córdova desafía el invicto de la vetada Rusia

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp