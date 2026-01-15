SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    El evento se desarrollará este sábado 17 de enero en el centro M100. Entradas disponibles en m100.cl

    Por 
    Equipo de Culto
    Rubio Foto: Andrés Pérez/La Tercera. Andres Perez

    Este sábado 17 de enero se llevará a cabo una nueva edición de MFEST en Matucana 100. El evento que nació en el año 2013 con el fin de llegar a audiencias interesadas en nuevas tendencias, propuestas musicales, diversas y contemporáneas, contará en esta ocasión con las actuaciones de Rubio, chicarica y Ela Minus.

    Además habrá after party liderado porAeróbica, Paula Tape, Sonido Tupinamba y House of Keller.

    Rubio aterriza con nuevo material del que ya conocemos “Voy Creciendo” y “Nuestra Canción”, y en este concierto adelantará otro de sus singles. El 2025 la artista deslumbró con su sesión en Tiny Desk, el cual puedes ver AQUÍ.

    Por el lado internacional Ela Minus, artista colombiana de música electrónica, llegará de la mano de su más reciente disco “Día” trabajo donde se afianza como liricista y cantante. Su propuesta en vivo es un experiencia sensorial, donde lo visual juega una papel muy importante y hace uno de sus directos un imperdible.

    Para cerrar la banda nacional chicarica, harán un recorrido por su aplaudido disco debut “Arde Lento”, y su segundo LP estrenado en mayo de este año “Invierno en la Playa”.

    Durante una década MFEST ha convocado a los más destacados solistas y bandas, como Alex Anwandter, Gepe, Pedropiedra, Fármacos, Marineros, Niño Cohete, Los Tetas, entre muchos otros. Entradas en m100.cl.

    Revisa los horarios a continuación

    Más sobre:MFESTConciertosM100RubioEla MinusMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Surfestival celebra 20 años con dos fechas imperdibles: La Serena y Pichilemu

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir
    Chile

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto
    Negocios

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026
    El Deportivo

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios
    Cultura y entretención

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel