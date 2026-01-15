A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo una nueva edición de MFEST en Matucana 100. El evento que nació en el año 2013 con el fin de llegar a audiencias interesadas en nuevas tendencias, propuestas musicales, diversas y contemporáneas, contará en esta ocasión con las actuaciones de Rubio, chicarica y Ela Minus.

Además habrá after party liderado porAeróbica, Paula Tape, Sonido Tupinamba y House of Keller.

Rubio aterriza con nuevo material del que ya conocemos “Voy Creciendo” y “Nuestra Canción”, y en este concierto adelantará otro de sus singles. El 2025 la artista deslumbró con su sesión en Tiny Desk, el cual puedes ver AQUÍ.

Por el lado internacional Ela Minus, artista colombiana de música electrónica, llegará de la mano de su más reciente disco “Día” trabajo donde se afianza como liricista y cantante. Su propuesta en vivo es un experiencia sensorial, donde lo visual juega una papel muy importante y hace uno de sus directos un imperdible.

Para cerrar la banda nacional chicarica, harán un recorrido por su aplaudido disco debut “Arde Lento”, y su segundo LP estrenado en mayo de este año “Invierno en la Playa”.

Durante una década MFEST ha convocado a los más destacados solistas y bandas, como Alex Anwandter, Gepe, Pedropiedra, Fármacos, Marineros, Niño Cohete, Los Tetas, entre muchos otros. Entradas en m100.cl.

Revisa los horarios a continuación