AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

AC/DC retorna a Chile después de 30 años. Una de las bandas rockeras más grandes de todos los tiempos se presentará el miércoles 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional, luego de visitar la capital en el lejano 1996, cuando pasaron por el Velódromo del mismo recinto de Ñuñoa.

Ahora pasarán por el país como parte de la gira Power up, también con escalas en Brasil, Argentina y México.

La venta de entradas para Santiago se inicia en un proceso general este viernes 7 a las 10.00 horas a través del sistema Ticketmaster.

Precios y ubicaciones

¿Y cuáles son los precios? La productora DG Medios ha revelado los siguientes valores y ubicaciones: $262.125 (PIT); $207.370 (cancha frontal Entel); $99.608 (cancha general Santander); $99.608 (movilidad reducida). Todos incluyen el cargo por servicio.

La particularidad es que el show sólo ofrece sectores de cancha, a diferencia de otros espectáculos en el mismo sitio -como Green Day o Guns N’ Roses- que habilitaron galerías mecano para ampliar la capacidad del lugar.

El escenario también tendrá una configuración particular y estará ubicado al lado opuesto de donde habitualmente se ha instalado para los conciertos que se han sucedido en el último tiempo en el lugar. O sea, en la zona norte, de espaldas al coliseo central.