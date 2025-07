Adiós a la psicodelia: Tame Impala se vuelca a la electrónica en su nuevo single

Tame Impala está de regreso. El proyecto del músico australiano Kevin Parker presenta End of the summer, una canción que marca un nuevo quiebre en la trayectoria de su trabajo musical.

“Una nueva era comienza”, escribió el músico, en una publicación en su cuenta de Instagram, donde presenta el single. Acaso como para dejar en claro que ha decidido cruzar definitivamente hacia un territorio sonoro más adecuado para sus inquietudes.

Lejos de los saturados riffs de guitarra, lo nuevo de Tame Impala, se sumerge en las oleadas de la electrónica; el beat presistente, las capas de efectos que se mueven en el espectro, las voces con tratamiento de filtros, presentan una canción muy diferente al de su material más clásico.

End of the summer, presentada por primera vez durante un DJ set en Barcelona, no tiene estribillo a la manera habitual; está lejos de la pegada rockera de Elephant y del riff melódico de The less I know the better. En cambio, se sostiene sobre la repetición de algunas frases y juega con algunas figuras a lo largo de sus extensos 7 minutos y fracción. Lo fundamental es el paisaje sonoro.

El giro de Parker podía advertirse. Algo de este interés más decididamente pop y electrónico pudo escucharse en Journey to the real world, la canción que escribió para el soundtrack de la película Barbie. Misma cosa con Neverender, la colaboración que lanzó en 2024 junto a Justice.

Un interés que se consolidó en los últimos años, desde que decidiera un cambio de sonido en Currents (2015), el primer álbum, en que Parker exploró beats más bailables y una música decididamente más luminosa, dejando atrás su trabajo más cercano al rock psicodélico que marcó sus primeros años.

El último disco de estudio de Tame Impala, fue The Slow Rush (2020). De ahí ha lanzado algunas colaboraciones con artistas como Gorillaz, participó en la banda sonora de la película Barbie y fue parte de la producción musical del disco Radical Optimism, de Dua Lipa.

Escucha End of the summer a continuación