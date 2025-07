Bandalos Chinos: “La industria se está volviendo voraz frente a los artistas”

El vínculo fue tardío, pero intenso. A pesar de que debutaron en Chile recién en 2022, en el Festival Ritual, los argentinos Bandalos Chinos han generado un creciente interés en el país.

“Veíamos como nos escribían de Chile, ‘y cuando van a venir’. Entonces arrancamos tocando en lugares pequeños, de repente en un festival tempranito, el Teatro Coliseo -rememora Gregorio “Goyo” Degano-. Poco a poco el público nos fue bancando la parada y eso obviamente, nos está haciendo crecer".

Según Degano, el público local de inmediato se mostró entusiasta con el grupo oriundo de Beccar, en la provincia de Buenos Aires y que ha destacado por su sonido indie pop. El cantante recuerda su primer show en el Coliseo, en ese 2022. “Las entradas se vendieron rapidísimo. Era ensordecedor el audio del público cantando. Es más, me acuerdo que después de esa gira me mandé hacer unos audífonos con molde, porque se me metían los gritos y los cantos de la gente en los shows”.

En ese momento, los Bandalos giraban con El Big Blue (2022), el disco que les dio un mayor alcance gracias a sencillos como Mi Fiesta y Una propuesta. Tres años después, publican esta temporada Vándalos (esta vez, con la “v”), un buen álbum en que refrescan su sonido que mezcla ritmos para la pista, guiños al rock y la electrónica, con una vocación pop. Pero ante todo, marca una nueva etapa.

El nombre fue lo primero que se definió, antes de siquiera tocar un acorde. Surgió entre las charlas informales del grupo. La idea, era marcar que el grupo pasaba a un momento diferente. “Empezó a aparecer esta idea como de matar a la banda, es como decir, bueno, ahora somos otra banda, tenemos otro nombre. Y ahí apareció la idea de Vándalos bien escrito, con v corta, un poco un signo de madurez, si querés, desde un aspecto muy simple. Ahí dijimos, el disco se llama Vándalos y no hubo más debates. A partir de eso, agarramos el concepto”.

-En este nuevo disco Vándalos ¿sentían presión por equiparar el éxito que tuvo El Big Blue?

-Yo creo que la presión era más por sentirnos como nos habíamos sentido en el momento que grabamos El Big Blue. Tratar de lograr esa sensación de adrenalina, de estar haciendo algo nuevo y no esa sensación cómoda de hacer lo que uno ya sabe que funciona. Entonces, yo creo que no era tanto por igualar el éxito, el desafío, sino por igualar nuestra experiencia. La presión era más por encontrar un nuevo camino que por igualar el éxito de los discos anteriores.

Una de las maneras en que el grupo buscó esa nueva sensación fue cambiando las condiciones de trabajo. Tras colaborar en tres discos con Adán Jodorowsky, y grabar en Sonic Ranch, el grupo recurrió a los servicios de Fermín Ugarte. Un salto, porque es un productor que ha estado vinculado a figuras del género urbano en argentina, como Dillom.

“La verdad es que lo elegimos a Fermín justamente por esta búsqueda de un nuevo horizonte musical -explica Degano-. Un nuevo horizonte musical, una nueva manera de abordar la música. Habíamos hecho tres discos con Adán Jodorowsky, que él tiene sus métodos, pero estábamos ante una necesidad de cambiar. Fermín es diez años más joven que nosotros, es el productor de Dillom, un pibe que hace música nada que ver a la nuestra. Y creo que eso fue lo que nos sedujo, no ir detrás del típico productor de indie pop o de música alternativa o el productor de moda”.

-¿Cuál fue el principal aporte de Fermín Ugarte a la música de Bandalos Chinos?

-Creo que el aporte de Fermín es un poco esa rebeldía y esa frescura que tiene para abordar la música. Son nuevas generaciones haciendo música, con lo cual para nosotros fue un descubrir en cuanto al enfoque, en cuanto a la forma de trabajar. Y en mi caso, él me desafió mucho buscar nuevos colores, nuevas texturas en mi voz, cantar un poco más grave. Antes de arrancar me decía: me vas a odiar, y yo le decía: bueno, ya fue, te odiaré, después te terminaré queriendo, pero en el medio te voy a putear ajaja (ríe). Pero la verdad es que fue muy bueno el aporte de Fermín, porque entró muy bien en la dinámica del grupo, no vino imponer nada, no trató de imponer nada, sino que acompañó el proceso, se involucró en el proceso.

Para trabajar Vándalos, el grupo armó una carpeta que tituló El Futuro. Ahí reunieron fragmentos de ideas, acordes, riffs, efectos, lo que fuera para usar como un disparador creativo. “Y en un momento, había como 300 ideas que no eran canciones, por ahí era el germen, un voice note, un par de acordes o algo un poco más producido, pero había muchísimas, muchísimas ideas”.

En esa búsqueda, tomaron una idea que propuso el tecladista Salvador “Chapi” Colombo. Ahí lograron dar forma a El Ritmo, una canción que terminó por marcar el sonido que tomaría el disco. “Empezamos a trabajarla desde un lugar más moderno, grabando elementos y metiendo un loop que a nosotros nos generara algo”.

A diferencia de El Big Blue, un disco grabado en cinta y tocando en directo, sin metrónomo, como una banda de los sesentas, en Vándalos, el grupo se inclinó por grabar capas de sonido. Un contraste que es notorio y le aporta contundencia al material. “Y sí, me parece que agranda un poco el espectro del sonido de Bandalos Chinos, le da mucha más profundidad”, apunta Degano.

-La última canción de Vándalos, es Te Amo, un tema que cierra con el disco en alto, a diferencia de El Big Blue, en que la última es Que lindo es acordarme de vos, un tema mucho más tranquilo ¿ese contraste fue pensado?

-Un poco lo pensamos, porque nuestros discos anteriores tienen este cierre más tranquilo, por ahí acústico, una cosa más despojada. Y yo creo que al ser un cambio de era de la banda, queríamos sentar el principio de una nueva etapa, entonces para mí una canción como Te amo, te deja un final abierto. Y me gusta, porque empieza una nueva era.

-En otro tema, hay artistas como Björk que han sido muy críticos de las plataformas digitales, por lo poco que pagan a los artistas ¿cómo lo ves tú?

-Me da la sensación de que en el momento que se conviene en un monopolio hacen lo que quieren. Como que en una primera instancia, Spotify arrancó siendo bastante romántico, una herramienta muy buena para los músicos independientes, como nosotros, para subir tu música a internet y que la gente la escuche. Pero a medida que se fue monopolizando, para mí, empezaron a estar ebrios de poder y ahora, como toda esta data que hay, que ellos mismos hacen música con inteligencia artificial y la suben a plataformas. Vos entrás a una playlist y por ahí el 90% de esa música, es de los mismos dueños de Spotify. Entonces, es una cagada. Yo veo como salida y como la esperanza que tengo, de que aparezca una plataforma que pueda ser tan popular como Spotify, pero que sea un poco más democrática con los artistas. Y como todo en internet, alguien en algún momento lo va a inventar.

-Es entonces medio una tendencia en la industria...

-Sí veo una cosa medio abusiva de parte de la industria musical en todos los niveles. Lo ves en gente que sale de tour con grupos mega top del mundo y que igual tienen complicaciones. Y para las bandas alternativas e independientes, como nosotros, son cada vez más altos los aranceles para reservar un venue, es cada vez más difícil irte a tocar a España, irte a tocar a México, los vuelos son caros. Entonces, yo veo una industria que se está volviendo voraz frente a los artistas pero en algún momento, el ciclo se va a dar vuelta.

-Se sienten ustedes continuadores de la tradición del rock argentino, de Soda Stereo, Virus, Sumo, o más bien se posicionan rompiendo con eso?

-No, romper nada, porque la verdad es que marcaron un norte y abrieron camino. Y nosotros cuando empezamos a tener la oportunidad de viajar por Latinoamérica y por el mundo con nuestra música, empezamos a ver también lo valiosos que son esos artistas para el rock en español. Si quisiéramos despegarnos, es más para encontrar nuestra propia identidad, pero si nos asocian a esa tradición de rock nacional argentino, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte y de continuar con ese legado a nuestra manera ¿viste? Y cuanto más nos relacionan con eso, obviamente que inflamos el pecho, no deja de ser también una manera de representar a nuestro país, a nuestra cultura, y uno se siente orgulloso de eso.

Bandalos Chinos presentarán Vándalos, en su próximo show en Chile, el próximo 9 de agosto en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.