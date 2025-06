Kevin Parker estrena electrónica nueva canción de Tame Impala en un DJ set

Kevin Parker estrenó una nueva canción de su proyecto Tame Impala, durante su DJ set en la ciudad de Barcelona.

El músico australiano, de 39 años, sorprendió con una presentación en el Club Nitsa, de la ciudad condal, para los asistentes del festival Primavera Sound.

Fue durante su presentación en solitario, en que Parker preguntó al público “¿quieren escuchar una nueva canción de Tame Impala?“. La entusiasta respuesta del respetable dio el paso.

Se trata de una canción decididamente pistera y pop, en clave de house. Más menos sigue la línea de Neverender, la colaboración que lanzó en 2024 junto a Justice. Una pista de lo que podría ser el nuevo álbum del músico.

El último disco de estudio de Tame Impala, fue The Slow Rush (2020). De ahí ha lanzado algunas colaboraciones con artistas como Gorillaz, participó en la banda sonora de la película Barbie, con el tema Journey to the real world y fue parte de la producción musical del disco Radical Optimism, de Dua Lipa.

Tame Impala no era parte del cartel del Festival Primavera Sound, que esta temporada contó con las participaciones de Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Charli xcx, Troye Sivan, Fontaines DC, HAIM y LCD Soundsystem.

Escucha la nueva canción de Tame Impala a continuación