    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    El festival Valparaíso Cósmico reunirá a bandas nacionales e internacionales del rock progresivo el 15 de enero en Trotamundos Valparaíso, con Aisles como número central, en un momento clave de proyección internacional para el grupo chileno.

    Por 
    Equipo de Culto

    El rock progresivo tendrá uno de sus hitos del verano con Valparaíso Cósmico, festival que se realizará el jueves 15 de enero de 2026 en Trotamundos Valparaíso, y que reunirá a bandas nacionales e internacionales en una jornada dedicada a las distintas vertientes del género.

    El cartel será encabezado por Aisles, uno de los nombres más reconocidos del progresivo chileno y sudamericano de las últimas dos décadas, que llega a la cita en un momento clave de su trayectoria. Durante 2025, la banda lanzó el single Blue Skies y realizó su segunda gira por el Reino Unido, con presentaciones en Inglaterra y Escocia, incluyendo una actuación en el HRH Prog Festival, donde compartió escenario con agrupaciones históricas como Foghat, Asia y Curved Air.

    En el marco de esa visita, Aisles grabó un EP en Abbey Road Studios, registro que formará parte de una serie de lanzamientos durante 2026, como antesala de su sexto disco de estudio, actualmente en etapa final de producción. El álbum fue grabado en Chile y está siendo mezclado por Adam Noble (Placebo, Liam Gallagher) y masterizado por Robin Schmidt, ingeniero nominado al Grammy, reforzando la proyección internacional del proyecto.

    Ese posicionamiento se ha visto fortalecido además por la incorporación del catálogo completo y la línea de merchandising de Aisles a la tienda británica Burning Shed, una de las plataformas especializadas más relevantes del rock progresivo a nivel mundial, vinculada al músico y compositor Tim Bowness. Desde allí, la música del grupo queda disponible directamente para el público europeo y del Reino Unido.

    La presentación en Valparaíso Cósmico marcará también el regreso de Aisles a la ciudad puerto, donde no se presentan desde 2015. Según su líder, Germán Vergara, el retorno tiene un significado especial, tanto por el vínculo de la banda con la ciudad como por el momento artístico que atraviesan.

    En paralelo al festival, Vergara participará como panelista en un conversatorio sobre rock progresivo, organizado por Rockaxis y Nación Progresiva, instancia que dialoga con el actual buen momento del género en Chile y su creciente visibilidad fuera del país.

    El cartel del festival se completa con Ábrete Gandul, Tryo y los suecos Agusa, conformando una jornada que cruza distintas aproximaciones al progresivo contemporáneo, desde lo instrumental y atmosférico hasta propuestas de mayor carga eléctrica y narrativa.

    Valparaíso Cósmico se instala así como una fecha relevante dentro del circuito estival, apostando por una experiencia centrada en la escucha, el cruce de escenas y la consolidación del rock progresivo como una expresión vigente dentro de la música en vivo.

    Entradas en Passline: https://www.passline.com/productora/11709532-fanky-producciones-spa

